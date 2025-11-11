Цены на такси взлетят в космос, но не из-за бензина: эксперт назвал три причины

Рост цен на бензин может и не повлиять на стоимость поездок такси, но есть три реальных фактора, которые заставят пассажиров платить больше уже этой зимой.

Эксперты прогнозируют, что цены на бензин могут вырасти на 4 гривны до конца 2025 года. Звучит страшно не только для водителей. Более дорогое топливо означает и более ощутимые по сумме поездки на такси, которые и так космические, особенно в Киеве во время и после воздушных тревог. Однако в действительности не все так однозначно.

"Телеграф" выяснял, действительно ли подорожание бензина заставит таксистов поднять тарифы, какие факторы действительно влияют на стоимость поездок и почему эксперты предупреждают совсем о других угрозах для пассажиров такси этой зимой.

Бензин дорожает, но это самая маленькая проблема для таксистов

Уже на этой неделе — с 10 по 16 ноября — цены на бензин в Украине могут подняться на 1 гривну, а к концу месяца — еще на 1 гривну. Такой прогноз озвучил основатель группы компаний "Прайм" (оператора в области транспортной логистики и торговли нефтепродуктами) Дмитрий Леушкин. Он также ожидает роста стоимости горючего в конце года.

На первый взгляд, новость неприятна для всех автомобилистов, включая водителей такси. Однако эксперты говорят, что для пассажиров это не означает автоматического роста тарифов на поездки, по крайней мере, не из-за подорожания горючего.

Горючее – это лишь треть стоимости поездки, говорит эксперт

Глава правления Всеукраинской общественной организации "Украинская таксомоторная ассоциация" Андрей Антонюк развеял миф о том, что цена на бензин критически влияет на тарифы такси. По его словам, стоимость горючего составляет всего около 30% от общей цены поездки.

Пального где-то в поездке, я думаю, процентов 30. Поэтому подорожание на 4 гривны, когда бензин стоит и так 58 гривен примерно, не будет ощутимым для пассажиров такси, Андрей Антонюк.

Он также отметил, что большинство таксистов ездит не на бензине, а на газе или дизеле. Это делает прогнозируемое подорожание еще менее ощутимым для отрасли. На бензине работают преимущественно гибридные автомобили, которых в таксопарках относительно немного, говорит эксперт.

Андрей Антонюк

Настоящая угроза: водителей не хватает катастрофически, а машины стоят без работы

Андрей Антонюк назвал гораздо более серьезную проблему, которая реально угрожает ценам на такси. Это дефицит водителей, который становится все более ощутимым как в столице, так и в регионах.

"У такси другая проблема, понимаете? Цены за услуги если и вырастут, то из-за дефицита водителей", — подчеркнул председатель правления ассоциации.

По его словам, в таксопарках сейчас простаивает очень много машин просто потому, что некому на них работать. Автомобили есть, но кадров катастрофически не хватает, и это толкает тарифы вверх.

Ситуацию подтверждает и водитель такси Лилия Г., которая рассказала, что сейчас очень сложно найти водителя. "Готовы платить хорошую зарплату, у нас есть свой небольшой автопарк, но некому ездить, поэтому часто езжу сама", — поделилась она в комментарии "Телеграфу".

Зима, блэкауты и отъезд женщин: когда такси действительно подорожает

Такси в Киеве

Андрей Антонюк также предупредил, при каких условиях пассажиры такси точно ощутят рост цен. Первый фактор – это возможные блэкауты и остановки общественного транспорта зимой.

"Такси будет дорожать, если не будет света. Не будет метро, остановятся троллейбусы, трамваи, — тогда спрос на такси станет выше", — пояснил эксперт.

Второй фактор — усиление отъезда женщин с детьми за границу из-за возможных проблем с теплом и электроснабжением. Если люди массово начнут уезжать или перемещаться по городу из-за отсутствия коммунальных услуг, спрос на такси вырастет, а значит, вырастут и цены.

Подытоживая, эксперт называет три ключевых фактора, которые могут привести к подорожанию такси этой зимой. Во-первых, это дефицит водителей и увеличение простоя машин из-за невозможности найти кадры. Во-вторых, возможны остановки общественного транспорта из-за блэкаутов, что автоматически повысит спрос на такси. В-третьих, потенциальное снижение экономической активности из-за усиления отъезда женщин с детьми за границу, что также может повлиять на рынок услуг.

В то же время, подорожание бензина на несколько гривен остается наименее влиятельным фактором. Даже если цены на горючее вырастут на прогнозируемые 4 гривны до конца года, это не станет критическим для формирования тарифов на такси.

