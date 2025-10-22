В Украине продолжили ввоз электромобилей без растаможки: как долго будет действовать льготный период

Рада поддержала продолжение льготы на электромобили

Верховная Рада поддержала продление льготы на ввоз электромобилей без растаможки. Теперь украинцы смогут завозить электрокары на льготных условиях еще один год – до 2027 года.

Что нужно знать

Рада проголосовала за продление льготы 248 голосами

Электромобили будут ввозиться без пошлины до 2027 года

Правительство представит финальный текст закона в ноябре

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. За правку №1061 проголосовали 248 парламентариев. Документ предусматривает продление льготного режима ввоза электрокаров еще на один год.

Это поручение от правительства, поэтому решение еще не окончательно. В ноябре Кабинет Министров должен предоставить финальный вариант документа. После этого его будет рассмотрен повторно.

Напомним, ранее льгота на ввоз электромобилей действовала до конца 2025 года. Благодаря этому украинцы могли покупать электрокары за границей и ввозить их в Украину без уплаты таможенных пошлин. Теперь эту возможность, вероятно, продлят еще на 12 месяцев — до начала 2027 года.

Итоги голосования за правку по ввозу электрокаров

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что в Украине могут подорожать электромобили. Причиной называют пошлины, введенные Трампом.