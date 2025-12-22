З 1 січня в Україні скасують пільгу на ввезення деяких авто: кого торкнуться зміни

Останній тиждень дії старих правил для покупців

Електромобілі в Україні скоро подорожчають. Причина проста – пільговий період ввезення таких автівок завершується 31 грудня 2025 року, а це означає, що з Нового року ціни на такі авто зростуть.

Що треба знати:

Пільги на ввезення електрокарів скасовують

Після Нового року доведеться платити ПДВ

Зміни вступлять у силу 1 січня 2026 року

Про закінчення дії пільг неодноразово повідомляли у Верховній Раді. Зокрема, про це нагадував і голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев. За його словами, продовжувати пільговий режим не планують.

Що зміниться з початку 2026 року

Правила придбання електрокарів стануть суворішими. Тепер під час ввезення машини з-за кордону треба буде сплачувати повне мито та податок на додану вартість. Раніше від цих платежів звільняли.

На практиці це призведе до здорожчання. Електромобілі купуватимуть на тих самих умовах, що й транспорт із двигунами внутрішнього згоряння – без жодних винятків чи послаблень.

Останніми роками такі авто стали набагато популярнішими серед наших громадян. Головна перевага – дешевизна експлуатації порівняно з бензиновими та дизельними машинами.

Заряджання електромобіля

Дослідники авторинку порахували витрати на заряджання. Вдома, використовуючи звичайний побутовий тариф, власник витратить близько 90 гривень на 100 кілометрів дороги. Нічний тариф робить поїздки ще дешевшими. Жодне пальне – ані газ, ані бензин, ані дизель – не дає такої економії.

Трохи дорожче коштує заряджання на комерційних станціях. Але навіть там вартість залишається нижчою, ніж заправка традиційного автомобіля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україна масово "підсіла" на електрокари. Ми розповідали, які моделі найчастіше обирають.