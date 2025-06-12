Украина массово "подсела" на электрокары? Какие модели чаще всего выбирают

Большинство из США и Европы.

Электрокары завоевывают украинские дороги: более 150 тысяч машин уже ездят по стране. Этот сегмент автомобильного рынка развивается быстрее всего, хотя и остается самым молодым.

Большинство электромобилей в Украине – это подержанные автомобили из-за рубежа, которые составляют 83% от общего количества. По данным Института исследований авторынка, только 17% электрокаров получают украинские номера как новые машины.

Десять лет назад электромобили стоили в разы дороже, а очереди за популярными моделями тянулись месяцами.

Долгое время, благодаря популярной модели Leaf, лидером среди марок в Украине оставался Nissan. Приемлемая цена, просторный салон и достаточный запас хода сделали эту машину самой массовой – сейчас почти четверть всех электрокаров на украинских дорогах это Nissan Leaf.

Однако уже второй год подряд первенство удерживает Tesla. Самые популярные модели – это Model 3 и Model Y. Высокие характеристики, надежность и собственный стиль помогли американскому бренду стать лидером рынка.

Третье место занимает Volkswagen с моделями e-Golf и кроссовером ID.4. Корейские производители также укрепляют позиции Hyundai с Kona и серией Ioniq, а KIA с Niro и линейкой "EV-X".

Из топ-10 исчезли Ford и BMW, а также Mercedes-Benz, расположившийся сразу после Chevrolet. Среди марок, не попавших в первую десятку: Honda, Jaguar, Opel, Peugeot, Porsche, Polestar и Volvo.

Минимальные шансы на возвращение в рейтинг имеют BIO Auto, Toyota, Fiat и Smart. Впервые в списке появился китайский премиальный бренд ZEEKR от концерна Geely, набирающий популярность благодаря кроссоверам ZEEKR 001 и ZEEKR X.

Ранее Телеграф также писал, что в Украине подорожают электромобили. При чем здесь пошлина Трампа.