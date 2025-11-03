От новогоднего чуда до руин: как пришла в упадок фабрика на Тернопольщине, где вручную выдували елочные украшения на весь СССР

История о печальной судьбе легендарного производства, где вручную выдавали стеклянные шарики и изготовляли фигурки Дедов Морозов для миллионов семей.

Когда-то в небольшом городе Тернопольской области создавали новогоднее чудо для миллионов семей. Здесь вручную выдавали стеклянные шарики, лепили фигурки сказочных персонажей и обеспечивали работой почти полторы тысячи человек. Фабрика в Теребовле была одним из крупнейших производств елочных украшений во всем Советском Союзе (которых, к слову, было не так много).

"Телеграф" рассказывает, почему предприятие, которое работало с 1965 года и имело собственный уникальный стиль, закрылось в 2010-м, а от новогодней легенды Тернопольщины остались только руины.

Здесь работало 1500 человек и выдували шарики вручную: как выглядела фабрика во времена расцвета

Теребовлянскую фабрику елочных украшений открыли в 1965 году. Это было крупное предприятие для небольшого города Тернопольской области. В лучшие времена здесь работало около 1500 человек.

Фабрика выпускала широкий ассортимент новогодних украшений. Стеклодувы вручную выдували традиционные стеклянные шарики. Отдельно изготовляли фигурки, которые ставили под елки.

Предприятие стало настолько знаковым, что ни одна краеведческая экскурсия для детей из Тернопольщины не обходилась без визита сюда. Школьники приезжали на фабрику не только из области, но и из других регионов. Оттуда обязательно нужно было привезти сувенир на память.

Особенно популярны были статуэтки Дедов Морозов и Снегурочек. Эти персонажи появлялись в каждой советской семье во время новогодних праздников. Теребовлянские мастера создавали их с особым мастерством.

Фигурки хранятся в музее. Фото explorer.lviv.ua

Изделия имели свой уникальный стиль. Их легко можно было узнать среди украшений из других производств. Продукция пользовалась спросом не только на Тернопольщине, но и далеко за ее пределами.

Такие фигурки выпускали в 80-х именно на этой фабрике.

При фабрике даже работал свой музей. Там хранились лучшие образцы изделий разных лет. Некоторые фигурки, созданные в 1970-х годах, сохранились по сей день.

Фигурки, созданные на Теребовлянской фабрике елочных украшений. Фото — Терен

Но чаще всего игрушки сейчас можно найти только в частных коллекциях

Также продавались наборы из гирлянд, фигурок и елочных украшений.

Печальная судьба Теребовлянской фабрики

Проблемы на предприятии начались позже. Точных причин упадка никто публично не называет. Но результат очевиден всем.

Сейчас помещение фабрики в упадке. Фото — explorer.lviv.ua

Фабрика приостановила работу примерно в 2010 году. Производство остановилось полностью. Около 1500 рабочих мест исчезли.

Что осталось от фабрики. Фото explorer.lviv.ua

В 2018 году началась официальная процедура банкротства. Предприятие, почти 45 лет создававшее новогодние украшения, перестало существовать юридически.

На полу остались игрушки. Фото explorer.lviv.ua

Помещения бывшей фабрики стоят пустые и заброшенные. Здания постепенно разрушаются, потому что остались без присмотра.

Остались формы для выдувания игрушек. Фото explorer.lviv.ua

Некоторые мастерицы, работавшие на фабрике, передали свое умение детям и внукам. Они сохранили часть технологий производства украшений. Но это уже не массовое производство, а единичные случаи.

Изготовляли на фабрике и елку "Малютка". Фото explorer.lviv.ua

Теперь это предмет охоты ценителей раритета.

Фабрика не работает около 20 лет. А когда-то это было одно из самых крупных производств в Советском Союзе. Теперь елочные игрушки из Теребовли стали историей.

Когда-то почти у каждого были такие игрушки, а теперь это просто мусор. Фото explorer.lviv.ua

Когда елочные украшения из Теребовли украшали праздники в миллионах семей. Стеклодувы передавали свое мастерство следующим поколениям, а фабрика давала работу полторы тысячи человек.

Когда-то здесь отмечали важные события. Фото explorer.lviv.ua

Сейчас от этого производства остались только экспонаты в музее, заброшенные помещения и воспоминания тех, кто помнит время расцвета предприятия. Игрушки, когда-то выпускавшиеся тысячами, теперь ищут коллекционеры и продают за сотни гривен на интернет-аукционах.

Ретро-фигурки производства завода сейчас можно приобрести на аукционе

Набор «Цирк» в 1990 году. Фото — Ярослав Ярошевский

