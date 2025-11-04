Все украинцы могут получить от 1000 до 6500 гривен. Когда и как подать заявку

Около 10 миллионов украинцев получат помощь в рамках программы "Зимняя поддержка". Прием заявок продлится месяц.

В Украине с 15 ноября начнется прием заявок на участие в государственной программе "Зимняя поддержка", согласно которой граждане смогут получить единовременную выплату в размере 1000 гривен. Для социально уязвимых категорий населения предусмотрены дополнительные выплаты по 6500 гривен.

Что нужно знать

В Украине с 15 ноября стартует прием заявок на программу "Зимняя поддержка"

Граждане могут получить разовую выплату 1000 грн, а социально уязвимые категории — 6500 грн

Прием заявок продлится до 15 декабря

Ожидается около 10 млн обращений, на это предусмотрено 14 млрд грн в государственном бюджете

Дату озвучил министр соцполитики Денис Улютин. Закончат прием заявок 15 декабря, поэтому у украинцев будешь месяц, чтобы воспользоваться помощью. В рамках программы ожидается около 10 миллионов обращений, а в государственном бюджете на это уже заложено 14 миллиардов гривен.

Кто может получить помощь

Все граждане Украины смогут подать заявку на разовую выплату в 1000 гривен, которую можно использовать для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств, проезда или других необходимых зимних расходов.

Кто имеет право на 6500 гривен

Повышенную помощь в размере 6500 гривен получат:

семьи с детьми

семьи, где дети находятся на попечении

детские дома семейного типа

дети из малообеспеченных семей

люди с инвалидностью I группы среди внутри перемещенных лиц

одинокие пенсионеры.

Как подать заявку

Подробная информация о порядке получения выплат появится 15 ноября. Ожидается, что механизм подачи заявлений останется таким же, как и в прошлом: онлайн через приложение "Действие" или офлайн — в отделениях банков или Укрпочты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в рамках "Зимней поддержки" в этом году также запланированы и другие способы помощи. Среди них — возможность ждать организма для людей за 40 и предоставление 3000 километров безвозмездного проезда поездами Укрзализныци. Относительно инициативы УЗ в сети ведутся дискуссии. Известно, что пользоваться ими можно только тогда, когда низкий спрос на билеты.