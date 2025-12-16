В Украине будет введен новый налог "на восстановление"? Гетманцев дал окончательный ответ

Нардеп отреагировал на заявление Алены Шкрум о введении еще одного налога для граждан Украины

В Кабинете министров Украины работают над созданием отдельного Фонда восстановления. Для наполнения его денежными средствами после окончания войны может появиться специальный налог.

Об этом заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум рассказала в интервью украинской редакции Forbes.

"В перспективе Фонд восстановления может наполняться отдельным налогом, как это делали в Японии, отметила замминистра", – говорится в публикации.

На сообщение мгновенно отреагировал глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Друзья, я не знаю, кто будет принимать решение об источниках восстановления страны после войны. Но, нет, ни в коем случае мы не рассматриваем дополнительные налоги на восстановление", — написал он в Telegram.

По словам нардепа, источниками восстановления должны быть средства от детенизации, привлеченные нами средства партнеров, внешние и внутренние инвестиции. Также на это должны быть направлены репарационные деньги от РФ.

"Точка. Заявляю это как Секретарь Совета по восстановлению. Прямо так и передайте в КМ (Кабинет министров — ред.)", – резюмировал Гетманцев.

Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов выступил в защиту малого бизнеса на фоне возможного введения НДС для ФЛП. По его мнению, повышение налогов для предпринимателей может повлечь за собой массовое закрытие бизнесов.