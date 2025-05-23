Кто может торговать без оформления ФОПа: объяснение юристов

В случае соблюдения этих требований государство не будет видеть в ваших действиях незаконную предпринимательскую деятельность

Торговать в интернете без оформления себя физлицом-предпринимателем (укр. ФОПом) украинцы могут, но в этом вопросе есть один нюанс. Продажи должны быть единичными, а не поставленными на поток.

Это "Телеграфу" рассказал адвокат объединения Leschenko & Partners Даниил Трясов. Он обїяснил, что действующее законодательство разрешает гражданам продавать личные вещи.

Больше об этом читайте в публикации: "Налоговая взялась за контроль покупок в интернете: кто под угрозой и почему будет еще жестче".

По его словам, старую мебель, технику, книги или другие предметы потребления можно продавать через онлайн-площадки (OLX, соцсети и т.п.) без обязанности регистрироваться как ФОП и платить соответствующие налоги. Но такие продажи должны быть разовыми, должны носить эпизодический характер, не обладать признаками системности или коммерческой цели.

По данным Opendatabot, налоговики обратили внимание на 11 тыс. украинцев, получавших более 50 денежных переводов в месяц. Понятно, что ГНС подразумевает под системными продажами в коммерческих целях.

В таких условиях уже нужно открывать ФОП, подавать соответствующую отчетность и платить налоги. Иначе государство усмотрит незаконную предпринимательскую деятельность.

"При этом также действующее законодательство обязывает субъекта хозяйствования (ФОПа), осуществляющего и онлайн-торговлю, выдавать покупателям чеки. В противном случае предприниматель может получить штраф. Чтобы его избежать, продавцы должны понимать, какие виды чеков существуют и в каких случаях составляется каждый из них", — добавил Трясов.

Он объяснил, что есть разные виды чеков:

Товарный чек — документ, подтверждающий факт оплаты товара или услуги. Продавец должен предоставить товарный чек по требованию покупателя. Законодательство не определяет его форму и содержание, и предприятия сами разрабатывают шаблоны.

В отличие от товарного чека, который может заполняться вручную, фискальные чеки выдают с помощью регистратора расчетных операций или программного регистратора расчетных операций.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как налоговая находит OnlyFans-моделей и интернет-торговцев.