Ледяные "блинчики" на воде: на Киевщине заметили необычное природное явление (видео)

Такие "блинчики" обычно появляются, когда на поверхности образуется тонкий лед или ледяная каша

В Белой Церкви заметили необычное природное явление под названием "ледяные блины" на озере. Ледяной покров смотрится довольно эффектно, разделясь будто бы на маленькие блинчики на воде.

Соответсвующее видео было опубликовано в социальной сети TikTok. Автор ролика рассказала, что такое явление формируется, как правило, в холодных водах или во время резкого похолодания, когда вода начинает замерзать неравномерно.

Обычно "ледяные блинчики" появляются, когда на поверхности образуется тонкий лед или ледяная каша. Волны и течение заставляют эти кусочки крутиться и тереться друг об друга. Таким образом их края становятся круглыми.

Официальное название такого явления — "блинчатый лед". Размеры льдин в зависимости от места их образования и конкретных погодных условий могут колебаться от 30 сантиметров до 3 метров в диаметре и до 10-15 сантиметров толщиной.

"Блинный лед" может быть сформирован двумя способами. Это может быть сформировано на воде, покрытой в определенной степени слетой, шугой или ледяным салом. Альтернативно, такой лед может быть создан путем разбивания ледовой корки, морского льда или даже серого льда в условиях волнения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе в небе над Украиной заметили редкое природное явление.