Есть две вещи, в которых нуждается украинское производство

Наибольший вызов 2025 года для ОПК – разрыв между возможностями украинского производства и возможностями финансирования. Об этом в интервью проекту NV и The Economist "Мир впереди 2026" заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

"Критический дисбаланс: мы можем производить в пять раз больше, чем способны закупить внутри страны. В результате большинство предприятий недозагружены, хотя имеют технологии, людей и оборудование", — констатирует он.

По его мнению, есть несколько путей решения проблемы, один из них – разрешение на экспорт.

"Производство не может работать ситуативно: людей не поставишь на паузу. Главное — постоянное финансирование, а не вспышки контрактов. Один из путей решения этой проблемы — разрешить экспорт оружия украинским частным производителям там, где это безопасно с точки зрения обороны. Если нет стабильного внутреннего заказа — нам необходимы внешние контракты, чтобы он удерживал ритм и кадры", — убежден он.

Кроме того, по словам Бельбаса, следует активно работать с западными партнерами для привлечения финансирования предприятий отрасли.

"Для Европы оборонная индустрия — бизнес и расчет ROI. Для нас — вопрос существования. В Euroclear заморожено около €185 млрд российских активов. Предлагали выделить Украине более €100 млрд — это менее 0,2% от портфеля более чем в €40 трлн, что находится в их управлении. Но часть политиков боится рисков для финансовых рынков. На самом же деле риск бездействия значительно больше: расширение войны на Балтию будет иметь для Европы несравненно более тяжелые последствия, чем условное "шатание доверия" из-за передачи денег Украине", — убежден Бельбас.

Вторым серьезным вызовом для отрасли, по словам гендиректора Украинской бронетехники, является постоянная угроза уничтожения производственных мощностей врагом.

"Второй вызов — постоянное давление ракетных и дроновых ударов РФ по производственной инфраструктуре. Россия вводит обновленные Shahed-107, а также управляемые варианты БпЛА и ракеты с тепловыми ловушками против ПВО. Их атаки становятся более точными", — рассказал Бельбас.