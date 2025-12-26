Є дві речі, яких потребує українське виробництво

Найбільший виклик 2025 року для ОПК — розрив між можливостями українського виробництва й можливостями фінансування. Про це в інтервʼю проекту NV та The Economist "Світ попереду 2026" заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

"Критичний дисбаланс: ми можемо виробляти вп’ятеро більше, ніж здатні закупити всередині країни. У результаті більшість підприємств недозавантажені, хоча мають технології, людей і обладнання", — констатує він.

На його думку, є кілька шляхів вирішення проблеми, один з них – дозвіл на експорт.

"Виробництво не може працювати ситуативно: людей не поставиш на паузу. Головне — стале фінансування, а не спалахи контрактів. Один із шляхів розв’язання цієї проблеми — дозволити експорт зброї українським приватним виробникам там, де це безпечно з погляду оборони. Якщо немає стабільного внутрішнього замовлення — нам необхідні зовнішні контракти, щоб утримувати ритм і кадри", — переконаний він.

Окрім того, за словами Бельбаса, потрібно активно працювати з західними партнерами для залучення фінансування підприємств галузі.

"Для Європи оборонна індустрія — бізнес і розрахунок ROI. Для нас — питання існування. У Euroclear заморожено близько €185 млрд російських активів. Пропонували виділити Україні понад €100 млрд — це менше 0,2% від портфеля у понад €40 трлн, що знаходиться в їх управлінні. Але частина політиків лякається ризиків для фінансових ринків. Насправді ж ризик бездіяльності значно більший: розширення війни на Балтію матиме для Європи незрівнянно тяжчі наслідки, ніж умовне "хитання довіри" через передачу грошей Україні", — переконаний Бельбас.

Другим серйозним викликом для галузі, за словами гендиректора "Української бронетехніки", є постійна загроза знищення виробничих потужностей ворогом.

"Другий виклик — постійний тиск ракетних і дронових ударів РФ по виробничій інфраструктурі. Росія вводить оновлені Shahed-107 а також керовані варіанти БпЛА й ракети з тепловими пастками проти ППО. Їхні атаки стають точнішими", — розповів Бельбас.