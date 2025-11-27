Рай в Европе. Какой город назвали самым комфортным для жизни

Швейцария рекордсмен по количеству самых комфортных городов

На нашей планете есть не менее 10 городов, которые считаются самыми лучшими для жизни. Ведь у них идеальный баланс между экономическими возможностями и благосостоянием.

Об этом пишет OBOZ.UA. Эти населенные пункты вошли в список городов с наивысшим уровнем комфорта для жизни.

Что нужно знать:

Большинство самых комфортных городов находится в Европе.

Рейтинг формировался на основе шести ключевых факторов

Одним из показателей была средняя продолжительность жизни местных

По словам экспертов Global Cities Index, составлявших рейтинг самых комфортных городов, многие известные локации не попали в список. Однако много городов именно из Европы считаются самыми лучшими для жизни. К слову, в рейтинг вошел даже один город из Австралии.

Шесть ключевых факторов для составления рейтинга:

Продолжительность жизни

Доход на человека

Равенство доходов

Удобства для отдыха и культуры

Скорость интернета

Стоимость жилья

Какие города самые комфортные для жизни

Гренобль. Это город во Франции, а точнее в Альпах. Его многие европейцы называют жемчужиной, ведь он сочетает природную красоту, яркую культурную жизнь и высокое качество жизни. Гренобль — центр научных исследований и технологических инноваций, в частности в области нанотехнологий и биотехнологий. Город известен также тем, что большинство людей здесь выбирают велосипеды, а не авто, чему способствуют разные удобства — велодорожки или услуги проката.

Канберра. Это столица Австралии. Она известна высокой продолжительностью жизни, уникальной красотой и природой. Также исследователи выделяют хорошо спланированный городской дизайн. Канберра имеет чистую и безопасную среду, ухоженные парки и улицы, эффективные государственные услуги. Здесь низкий уровень преступности и высокий уровень безопасности жизни.

Берни. Эта столица Швейцарии, известная хорошо сохранившейся средневековой архитектурой, имеет немало объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В частности, часовая башня Цитглогге и Медвежий парк. Здесь люди имеют высокую продолжительность жизни, хороший уровень медицины, оплату труда и социальные пакеты.

Берген – город в Норвегии, который известен не только поразительными природными ландшафтами с горами и побережьями, но и свежестью воздуха. Здесь часто бывают туристы, которых привлекает уровень жизни, организация пространства и простота жизни.

Базелл. Этот швейцарский город известен своим высоким уровнем жизни. Оно сочетает яркую культурную жизнь с практическими, качественными условиями. В городе есть медицинские учебные заведения мирового уровня, в частности, Университетская больница Базеля. Она известна своими высокими стандартами и методами лечения.

Люксембург. Столица одноименной страны имеет низкий уровень преступности, чистые улицы и высокий уровень безопасности. Здесь разветвленная и эффективная сеть общественного транспорта города. А недавно в Люксембурге был введен бесплатный общественный транспорт.

Рейкьявик — столица Исландии, регулярно входит в рейтинг лучших мест для жизни в мире. В центре города есть живописный пруд — Тернин, окруженный красивыми зданиями. Здесь высокий уровень жизни, достойная оплата труда и качество государственных услуг.

Цюрих – это уже третий город Швейцарии, который входит в рейтинг самых лучших для жизни. Он имеет потрясающие виды и богатое культурное наследие.

Гент. Бельгийский город имеет средневековую архитектуру и много культур. Считается самым удобным гордом для пешеходов в стране. Тут есть даже каналы, возле которых построено немало исторических зданий.

Нант. Город на западе Франции. Известен богатой историей и качественной жизнью. Одно из самых известных исторических сооружений — замок Бретаньских герцогов, который когда-то был резиденцией герцогов Бретани.

