Рай в Европе. Какой город назвали самым комфортным для жизни
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Швейцария рекордсмен по количеству самых комфортных городов
На нашей планете есть не менее 10 городов, которые считаются самыми лучшими для жизни. Ведь у них идеальный баланс между экономическими возможностями и благосостоянием.
Об этом пишет OBOZ.UA. Эти населенные пункты вошли в список городов с наивысшим уровнем комфорта для жизни.
Что нужно знать:
- Большинство самых комфортных городов находится в Европе.
- Рейтинг формировался на основе шести ключевых факторов
- Одним из показателей была средняя продолжительность жизни местных
По словам экспертов Global Cities Index, составлявших рейтинг самых комфортных городов, многие известные локации не попали в список. Однако много городов именно из Европы считаются самыми лучшими для жизни. К слову, в рейтинг вошел даже один город из Австралии.
Шесть ключевых факторов для составления рейтинга:
- Продолжительность жизни
- Доход на человека
- Равенство доходов
- Удобства для отдыха и культуры
- Скорость интернета
- Стоимость жилья
Какие города самые комфортные для жизни
Гренобль. Это город во Франции, а точнее в Альпах. Его многие европейцы называют жемчужиной, ведь он сочетает природную красоту, яркую культурную жизнь и высокое качество жизни. Гренобль — центр научных исследований и технологических инноваций, в частности в области нанотехнологий и биотехнологий. Город известен также тем, что большинство людей здесь выбирают велосипеды, а не авто, чему способствуют разные удобства — велодорожки или услуги проката.
Канберра. Это столица Австралии. Она известна высокой продолжительностью жизни, уникальной красотой и природой. Также исследователи выделяют хорошо спланированный городской дизайн. Канберра имеет чистую и безопасную среду, ухоженные парки и улицы, эффективные государственные услуги. Здесь низкий уровень преступности и высокий уровень безопасности жизни.
Берни. Эта столица Швейцарии, известная хорошо сохранившейся средневековой архитектурой, имеет немало объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В частности, часовая башня Цитглогге и Медвежий парк. Здесь люди имеют высокую продолжительность жизни, хороший уровень медицины, оплату труда и социальные пакеты.
Берген – город в Норвегии, который известен не только поразительными природными ландшафтами с горами и побережьями, но и свежестью воздуха. Здесь часто бывают туристы, которых привлекает уровень жизни, организация пространства и простота жизни.
Базелл. Этот швейцарский город известен своим высоким уровнем жизни. Оно сочетает яркую культурную жизнь с практическими, качественными условиями. В городе есть медицинские учебные заведения мирового уровня, в частности, Университетская больница Базеля. Она известна своими высокими стандартами и методами лечения.
Люксембург. Столица одноименной страны имеет низкий уровень преступности, чистые улицы и высокий уровень безопасности. Здесь разветвленная и эффективная сеть общественного транспорта города. А недавно в Люксембурге был введен бесплатный общественный транспорт.
Рейкьявик — столица Исландии, регулярно входит в рейтинг лучших мест для жизни в мире. В центре города есть живописный пруд — Тернин, окруженный красивыми зданиями. Здесь высокий уровень жизни, достойная оплата труда и качество государственных услуг.
Цюрих – это уже третий город Швейцарии, который входит в рейтинг самых лучших для жизни. Он имеет потрясающие виды и богатое культурное наследие.
Гент. Бельгийский город имеет средневековую архитектуру и много культур. Считается самым удобным гордом для пешеходов в стране. Тут есть даже каналы, возле которых построено немало исторических зданий.
Нант. Город на западе Франции. Известен богатой историей и качественной жизнью. Одно из самых известных исторических сооружений — замок Бретаньских герцогов, который когда-то был резиденцией герцогов Бретани.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть город-призрак, где жили князья. Уже известно, почему он исчез.