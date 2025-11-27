Укр

Рай в Европе. Какой город назвали самым комфортным для жизни

Татьяна Крутякова
Гренобль и Канберра Новость обновлена 27 ноября 2025, 11:43
Гренобль и Канберра. Фото Коллаж "Телеграфа"

Швейцария рекордсмен по количеству самых комфортных городов

На нашей планете есть не менее 10 городов, которые считаются самыми лучшими для жизни. Ведь у них идеальный баланс между экономическими возможностями и благосостоянием.

Об этом пишет OBOZ.UA. Эти населенные пункты вошли в список городов с наивысшим уровнем комфорта для жизни.

Что нужно знать:

  • Большинство самых комфортных городов находится в Европе.
  • Рейтинг формировался на основе шести ключевых факторов
  • Одним из показателей была средняя продолжительность жизни местных

По словам экспертов Global Cities Index, составлявших рейтинг самых комфортных городов, многие известные локации не попали в список. Однако много городов именно из Европы считаются самыми лучшими для жизни. К слову, в рейтинг вошел даже один город из Австралии.

Шесть ключевых факторов для составления рейтинга:

  • Продолжительность жизни
  • Доход на человека
  • Равенство доходов
  • Удобства для отдыха и культуры
  • Скорость интернета
  • Стоимость жилья

Какие города самые комфортные для жизни

Гренобль. Это город во Франции, а точнее в Альпах. Его многие европейцы называют жемчужиной, ведь он сочетает природную красоту, яркую культурную жизнь и высокое качество жизни. Гренобль — центр научных исследований и технологических инноваций, в частности в области нанотехнологий и биотехнологий. Город известен также тем, что большинство людей здесь выбирают велосипеды, а не авто, чему способствуют разные удобства — велодорожки или услуги проката.

Гренобль
Гренобль. Источник: pexels.com

Канберра. Это столица Австралии. Она известна высокой продолжительностью жизни, уникальной красотой и природой. Также исследователи выделяют хорошо спланированный городской дизайн. Канберра имеет чистую и безопасную среду, ухоженные парки и улицы, эффективные государственные услуги. Здесь низкий уровень преступности и высокий уровень безопасности жизни.

Канберра
Канберра. Источник: pexels.com

Берни. Эта столица Швейцарии, известная хорошо сохранившейся средневековой архитектурой, имеет немало объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В частности, часовая башня Цитглогге и Медвежий парк. Здесь люди имеют высокую продолжительность жизни, хороший уровень медицины, оплату труда и социальные пакеты.

Берн
Берни. Источник: pexels.com

Берген – город в Норвегии, который известен не только поразительными природными ландшафтами с горами и побережьями, но и свежестью воздуха. Здесь часто бывают туристы, которых привлекает уровень жизни, организация пространства и простота жизни.

Берген
Берген. Источник: wikimedia.orgвозраст

Базелл. Этот швейцарский город известен своим высоким уровнем жизни. Оно сочетает яркую культурную жизнь с практическими, качественными условиями. В городе есть медицинские учебные заведения мирового уровня, в частности, Университетская больница Базеля. Она известна своими высокими стандартами и методами лечения.

Безелл
Безел. Источник: wikimedia.orgвозраст

Люксембург. Столица одноименной страны имеет низкий уровень преступности, чистые улицы и высокий уровень безопасности. Здесь разветвленная и эффективная сеть общественного транспорта города. А недавно в Люксембурге был введен бесплатный общественный транспорт.

Люксембург
Люксембург. Источник: wikimedia.orgвозраст

Рейкьявик — столица Исландии, регулярно входит в рейтинг лучших мест для жизни в мире. В центре города есть живописный пруд — Тернин, окруженный красивыми зданиями. Здесь высокий уровень жизни, достойная оплата труда и качество государственных услуг.

Рейкьявик
Рейкьявик. Источник: wikimedia.org

Цюрих – это уже третий город Швейцарии, который входит в рейтинг самых лучших для жизни. Он имеет потрясающие виды и богатое культурное наследие.

Цюрих
Цюрих. Источник: wikimedia.org

Гент. Бельгийский город имеет средневековую архитектуру и много культур. Считается самым удобным гордом для пешеходов в стране. Тут есть даже каналы, возле которых построено немало исторических зданий.

Гент
Гент. Источник: wikimedia.org

Нант. Город на западе Франции. Известен богатой историей и качественной жизнью. Одно из самых известных исторических сооружений — замок Бретаньских герцогов, который когда-то был резиденцией герцогов Бретани.

Нант
Нант. Источник: wikimedia.org

