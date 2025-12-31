Война, любовь и стойкость. 30 лучших фото корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова за 2025 год
-
-
В этих снимках — вся наша сегодняшняя жизнь
Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов в 2025 году сделал сотни талантливых кадров. Они — о любви и боли, о стойкости и усталости, о хрупкости жизни и силе украинцев.
В течение года мы публиковали репортажи Яна Доброносова, которые он делал, иногда рискуя собственной жизнью. Его фото и видео – настоящая хроника того, как Украина прожила этот непростой год.
Вспоминаем самые яркие снимки, сделанные талантливым фотографом. На некоторые трудно смотреть без слез, другие наполняют сердце теплом и восторгом.
Ян Доброносов в течение уходящего года часто посещал Краматорск — город на Донетчине, который располоен совсем близко к фронту. Несмотря на это, город живет и даже празднует Новый год.
Наш фотокорреспондент показывал щемящие кадры с вокзала Краматорска — именно там встречались и прощались военные со своими любимыми и родными, которые приезжали увидеться хотя бы ненадолго. Как известно, с ноября поезда больше не доезжают в Краматорск, это стало слишком опасно.
А это фото Яна Доброносова из Краматорска очень точно отражает наши реалии. Украинцы верят, что глава России Владимир Путин, который начал и ведет жестокую и несправедливую войну, за все заплатит.
На снимках Яна Доброносова есть и другие локации Донецкой области. Война изменила его, наверное, навсегда, но Донетчина — не только место боли, но и место любви.
Также он показывал Харьков. Этот город на границе с Россией почти ежедневно содрогается от взрывов, однако живет полной жизнью. Летом Харьков цвел, устраивал флешмобы и общие забеги.
Много снимал Ян Доброносов и Киев. В его объектив попали и болезненные и невероятно красивые мгновения.
Также добавим еще несколько ярких кадров Яна Доброносова. Это — мгновения уходящего года. Они о том, чем мы жили, что было важным для всех украинцев, независимо от того, где и когда именно были сделаны снимки.
Ранее "Телеграф" публиковал репортаж Яна Доброносова из украинских городов Донбасса. Люди готовятся к Новому году и радуются снегу.