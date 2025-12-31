Война, любовь и стойкость. 30 лучших фото корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова за 2025 год

В этих снимках — вся наша сегодняшняя жизнь

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов в 2025 году сделал сотни талантливых кадров. Они — о любви и боли, о стойкости и усталости, о хрупкости жизни и силе украинцев.

В течение года мы публиковали репортажи Яна Доброносова, которые он делал, иногда рискуя собственной жизнью. Его фото и видео – настоящая хроника того, как Украина прожила этот непростой год.

Вспоминаем самые яркие снимки, сделанные талантливым фотографом. На некоторые трудно смотреть без слез, другие наполняют сердце теплом и восторгом.

Ян Доброносов в течение уходящего года часто посещал Краматорск — город на Донетчине, который располоен совсем близко к фронту. Несмотря на это, город живет и даже празднует Новый год.

Маленькая жительница Краматорска возле елки, декабрь

Наш фотокорреспондент показывал щемящие кадры с вокзала Краматорска — именно там встречались и прощались военные со своими любимыми и родными, которые приезжали увидеться хотя бы ненадолго. Как известно, с ноября поезда больше не доезжают в Краматорск, это стало слишком опасно.

Встреча защитника с семьей, Краматорск, 13 марта

Вокзал Краматорска, 9 мая

Краматорск 1 июня, издалека не видно шрамов, которые оставляет на городе война

"Скелеты" церковных куполов, разрушенных войной. Краматорск, 14 марта

А это фото Яна Доброносова из Краматорска очень точно отражает наши реалии. Украинцы верят, что глава России Владимир Путин, который начал и ведет жестокую и несправедливую войну, за все заплатит.

Граффити на одном из поврежденных домов в Краматорске

На снимках Яна Доброносова есть и другие локации Донецкой области. Война изменила его, наверное, навсегда, но Донетчина — не только место боли, но и место любви.

Антидроновые сетки в Донецкой области, 14 сентября

Донетчина — место встреч, 26 июня

Отверстия от вражеских снарядов на въезде в Славянск превратили в цветы

Также он показывал Харьков. Этот город на границе с Россией почти ежедневно содрогается от взрывов, однако живет полной жизнью. Летом Харьков цвел, устраивал флешмобы и общие забеги.

5 апреля, Салтовка, Харьков – дерево цветет на фоне поврежденного российскими обстрелами дома

Тюльпаны в Харькове 29 апреля

Девушки снимали яркое видео для соцсетей. Харьков, 26 июля

Харьков, 26 июля

Много снимал Ян Доброносов и Киев. В его объектив попали и болезненные и невероятно красивые мгновения.

Киев, 3 ноября

Акция за освобождение плененных "азовцев", 19 января

Последствия обстрела Киева, 12 февраля

Визит европейских лидеров в Киев, 10 мая

Троещина без света из-за российских обстрелов, 18 ноября

Киевляне ночуют в метро из-за российской атаки, 6 июня

10 июня, невероятный месяц во время обстрела Киева

Таким был рассвет в Киеве 12 февраля

А так выглядела столица 23 июня

Также добавим еще несколько ярких кадров Яна Доброносова. Это — мгновения уходящего года. Они о том, чем мы жили, что было важным для всех украинцев, независимо от того, где и когда именно были сделаны снимки.

Разрушения от обстрелов

Ярмарка в Киеве на фоне "прилета"

31 июля, Киев

Маленькая украинка

Вероятно, 1 сентября

Аисты над Украиной, 28 августа

Украинские котики

Радуга над Украиной 30 июня

Ранее "Телеграф" публиковал репортаж Яна Доброносова из украинских городов Донбасса. Люди готовятся к Новому году и радуются снегу.