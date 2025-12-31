Укр

Война, любовь и стойкость. 30 лучших фото корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова за 2025 год

Киев, 17 февраля 2025 года. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

В этих снимках — вся наша сегодняшняя жизнь

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов в 2025 году сделал сотни талантливых кадров. Они — о любви и боли, о стойкости и усталости, о хрупкости жизни и силе украинцев.

В течение года мы публиковали репортажи Яна Доброносова, которые он делал, иногда рискуя собственной жизнью. Его фото и видео – настоящая хроника того, как Украина прожила этот непростой год.

Вспоминаем самые яркие снимки, сделанные талантливым фотографом. На некоторые трудно смотреть без слез, другие наполняют сердце теплом и восторгом.

Ян Доброносов в течение уходящего года часто посещал Краматорск — город на Донетчине, который располоен совсем близко к фронту. Несмотря на это, город живет и даже празднует Новый год.

Маленькая жительница Краматорска возле елки, декабрь 2025
Маленькая жительница Краматорска возле елки, декабрь

Наш фотокорреспондент показывал щемящие кадры с вокзала Краматорска — именно там встречались и прощались военные со своими любимыми и родными, которые приезжали увидеться хотя бы ненадолго. Как известно, с ноября поезда больше не доезжают в Краматорск, это стало слишком опасно.

Встреча защитника с семьей, Краматорск, 13 марта
Встреча защитника с семьей, Краматорск, 13 марта
Вокзал Краматорска, 9 мая
Вокзал Краматорска, 9 мая
Краматорск 1 июня
Краматорск 1 июня, издалека не видно шрамов, которые оставляет на городе война
Краматорск, 14 марта
"Скелеты" церковных куполов, разрушенных войной. Краматорск, 14 марта

А это фото Яна Доброносова из Краматорска очень точно отражает наши реалии. Украинцы верят, что глава России Владимир Путин, который начал и ведет жестокую и несправедливую войну, за все заплатит.

Граффити на одном из поврежденных домов в Краматорске
Граффити на одном из поврежденных домов в Краматорске

На снимках Яна Доброносова есть и другие локации Донецкой области. Война изменила его, наверное, навсегда, но Донетчина — не только место боли, но и место любви.

Антидроновые сетки в Донецкой области, 14 сентября
Антидроновые сетки в Донецкой области, 14 сентября
Донецкая область 26 июня
Донетчина — место встреч, 26 июня
Отверстия от вражеских снарядов на въезде в Славянск превратили в цветы
Отверстия от вражеских снарядов на въезде в Славянск превратили в цветы

Также он показывал Харьков. Этот город на границе с Россией почти ежедневно содрогается от взрывов, однако живет полной жизнью. Летом Харьков цвел, устраивал флешмобы и общие забеги.

5 апреля, Салтовка, Харьков
5 апреля, Салтовка, Харьков – дерево цветет на фоне поврежденного российскими обстрелами дома
Тюльпаны в Харькове 29 апреля
Тюльпаны в Харькове 29 апреля
Девушки снимали яркое видео для соцсетей. Харьков, 26 июля
Девушки снимали яркое видео для соцсетей. Харьков, 26 июля
Харьков, 26 июля
Харьков, 26 июля

Много снимал Ян Доброносов и Киев. В его объектив попали и болезненные и невероятно красивые мгновения.

Киев, 3 ноября
Киев, 3 ноября
Акция за освобождение плененных "азовцев", 19 января
Акция за освобождение плененных "азовцев", 19 января
Последствия обстрела Киева, 12 февраля
Последствия обстрела Киева, 12 февраля
Визит европейских лидеров в Киев, 10 мая
Визит европейских лидеров в Киев, 10 мая
Троещина без света из-за российских обстрелов, 18 ноября
Троещина без света из-за российских обстрелов, 18 ноября
Киевляне ночуют в метро из-за российской атаки, 6 июня
Киевляне ночуют в метро из-за российской атаки, 6 июня
10 июня, невероятный месяц во время обстрела Киева
10 июня, невероятный месяц во время обстрела Киева
Таким был рассвет в Киеве 12 февраля
Таким был рассвет в Киеве 12 февраля
Киев 23 июня
А так выглядела столица 23 июня

Также добавим еще несколько ярких кадров Яна Доброносова. Это — мгновения уходящего года. Они о том, чем мы жили, что было важным для всех украинцев, независимо от того, где и когда именно были сделаны снимки.

Разрушения от обстрелов
Разрушения от обстрелов
Ярмарка в Киеве на фоне "прилета"
Ярмарка в Киеве на фоне "прилета"
31 июля, Киев
31 июля, Киев
Маленькая украинка
Маленькая украинка
Вероятно, 1 сентября
Вероятно, 1 сентября
Аисты над Украиной, 28 августа
Аисты над Украиной, 28 августа
Украинские котики
Украинские котики
Радуга над Украиной 30 июня
Радуга над Украиной 30 июня

Ранее "Телеграф" публиковал репортаж Яна Доброносова из украинских городов Донбасса. Люди готовятся к Новому году и радуются снегу.

