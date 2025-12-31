Війна, кохання та стійкість. 30 кращих фото кореспондента "Телеграфа" Яна Доброносова за 2025 рік
В цих знімках — все наше сьогодення
Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов у 2025 році зробив сотні талановитих кадрів. Вони — про кохання та біль, про стійкість та втому, про крихкість життя та силу українців.
Впродовж року ми публікували репортажі Яна Доброносова, які він робив, часом, ризикуючи власним життям. Його фото та відео — справжня хроніка того, як Україна прожила цей непростий рік.
Згадуємо найяскравіші знімки, зроблені талановитим фотографом. На деякі важко дивитися без сліз, інші — наповнюють серце теплом та захватом.
Ян Доброносов протягом року, що минає, часто відвідував Краматорськ — місто на Донеччині, від якого зовсім близько до фронту. Попри це, місто живе, та навіть святкує Новий рік.
Наш фотокореспондент показував щемливі кадри з вокзалу Краматорська — саме там зустрічалися та прощалися військові зі своїми коханими та рідними, що приїжджали побачитися хоча б ненадовго. Як відомо, з листопада поїзди більше не доїжджають до Краматорська, це стало надто небезпечно.
А це фото Яна Доброносова з Краматорська дуже точно відображає наші реалії. Українці вірять, що глава Росії Володимир Путін, який розпочав та веде жорстоку та несправедливу війну, за все заплатить.
На знімках Яна Доброносова є й інші локації Донеччини. Війна змінила її, напевно назавжди, але Донеччина — не лише місце болю, але й місце кохання.
Також він показував Харків. Це місто на кордоні з Росією, майже щодня здригається від вибухів, проте живе повним життям. Влітку Харків квітнув, робив флешмоби та спільні забіги.
Багато знімав Ян Доброносов Київ. В його об'єктив потрапили й болючі й невимовно прекрасні миттєвости.
Також додамо ще кілька виразних кадрів Яна Доброносова. Це миттєвості року, що минає, вони про те, чим ми жили, що було важливим для всіх українців, незалежно від того, де та коли саме були зроблені знімки.
