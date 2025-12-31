Війна, кохання та стійкість. 30 кращих фото кореспондента "Телеграфа" Яна Доброносова за 2025 рік

В цих знімках — все наше сьогодення

Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов у 2025 році зробив сотні талановитих кадрів. Вони — про кохання та біль, про стійкість та втому, про крихкість життя та силу українців.

Впродовж року ми публікували репортажі Яна Доброносова, які він робив, часом, ризикуючи власним життям. Його фото та відео — справжня хроніка того, як Україна прожила цей непростий рік.

Згадуємо найяскравіші знімки, зроблені талановитим фотографом. На деякі важко дивитися без сліз, інші — наповнюють серце теплом та захватом.

Ян Доброносов протягом року, що минає, часто відвідував Краматорськ — місто на Донеччині, від якого зовсім близько до фронту. Попри це, місто живе, та навіть святкує Новий рік.

Маленька жителька Краматорська біля ялинки, грудень

Наш фотокореспондент показував щемливі кадри з вокзалу Краматорська — саме там зустрічалися та прощалися військові зі своїми коханими та рідними, що приїжджали побачитися хоча б ненадовго. Як відомо, з листопада поїзди більше не доїжджають до Краматорська, це стало надто небезпечно.

Зустріч захисника з родиною, Краматорськ, 13 березня

Вокзал Краматорська, 9 травня

Краматорськ 1 червня, здалеку не видно шрамів, які залишає на місті війна

"Скелети" церковних куполів, зруйнованих війною. Краматорськ, 14 березня

А це фото Яна Доброносова з Краматорська дуже точно відображає наші реалії. Українці вірять, що глава Росії Володимир Путін, який розпочав та веде жорстоку та несправедливу війну, за все заплатить.

Графіті на одному з пошкоджених будинків у Краматорську

На знімках Яна Доброносова є й інші локації Донеччини. Війна змінила її, напевно назавжди, але Донеччина — не лише місце болю, але й місце кохання.

Антидронові сітки на Донеччині, 14 вересня

Донеччина - місце зустрічей, 26 червня

Отвори від ворожих снарядів на в'їзді у Слав'янськ перетворили на квіти

Також він показував Харків. Це місто на кордоні з Росією, майже щодня здригається від вибухів, проте живе повним життям. Влітку Харків квітнув, робив флешмоби та спільні забіги.

5 квітня, Салтівка, Харків - дерево квітне на тлі пошкодженого російськими обстрілами будинку

Квіти у Харкові 29 квітня

Дівчата знімали яскраве відео для соцмереж. Харків, 26 липня

Харків, 26 липня

Багато знімав Ян Доброносов Київ. В його об'єктив потрапили й болючі й невимовно прекрасні миттєвости.

Київ, 3 листопада

Акція за звільнення полоених "азовців", 19 січня

Наслідки обстрілу Києва, 12 лютого

Візит європейських лідерів до Києва, 10 травня

Троєщина без світла через російські обстріли, 18 листопада

Кияни ночують у метро через російську атаку, 6 червня

10 червня, неймовірний місяць під час обстрілу Києва

Таким був світанок у Києві 12 лютого

А так виглядала столиця 23 червня

Також додамо ще кілька виразних кадрів Яна Доброносова. Це миттєвості року, що минає, вони про те, чим ми жили, що було важливим для всіх українців, незалежно від того, де та коли саме були зроблені знімки.

Руйнування від обстрілів

Ярмарок у Києві на тлі "прильоту"

31 липня, Київ

Маленька українка

Ймовірно, 1 вересня

Лелеки над Україною, 28 серпня

Українські котики

Веселка над Україною 30 червня

