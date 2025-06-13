Укр

В Украине запустили арт-вагон с выставкой о несокрушимости украинцев (уникальный репортаж)

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
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Автор
В Одессе презентовали уникальную выставку в поезде УЗ Новость обновлена 13 июня 2025, 19:33
В Одессе презентовали уникальную выставку в поезде УЗ. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов показал снимки из уникальной экспозиции

В Одессе презентовали новый проект "Укрзалізниці" — Художественный поезд, созданный в партнерстве с американским меценатом Говардом Баффеттом. Экспозиция создана в сотрудничестве с лауреатом двух Пулитцеровских премий Мохаммедом Мухайсеном, лично проведшим экскурсию для гостей.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал фото с места происшествия.

Художественный поезд от "Укрзалізниці" Одесса, фото Ян Доброносов
Художественный поезд от "Укрзалізниці"
Художественный поезд от "Укрзалізниці" Одесса, фото Ян Доброносов
Презентация Художественного поезда от "Укрзалізниці"

Художественный поезд — вагон-галерея, в котором размещена фотовыставка, документирующая путешествия самого Говарда Баффетта по Украине — от Краматорска до Херсона.

Говард Грэм Баффетт на выставке Художественного поезда от "Укрзалізниці", фото Ян Доброносов
Говард Грэм Баффетт на выставке Художественного поезда от "Укрзалізниці"
Художественный поезд от "Укрзалізниці" Одесса, фото Ян Доброносов
Художественный поезд от "Укрзалізниці"

На снимках видны кадры из жизни военных, гражданских, восстановленных городов и железнодорожных станций в прифронтовых регионах.

Художественный поезд от "Укрзалізниці" изнутри Одесса, фото Ян Доброносов
Художественный поезд от "Укрзалізниці" изнутри
Художественный поезд от "Укрзалізниці" изнутри Одесса, фото Ян Доброносов
Говард Грэм Баффетт на выставке Художественного поезда от "Укрзалізниці"
Художественный поезд от "Укрзалізниці" изнутри Одесса, фото Ян Доброносов
Художественный поезд от "Укрзалізниці" изнутри
Художественный поезд от "Укрзалізниці" изнутри Одесса, фото Ян Доброносов
Художественный поезд от "Укрзалізниці" изнутри
Художественный поезд от "Укрзалізниці" изнутри Одесса, фото Ян Доброносов
Художественный поезд от "Укрзалізниці" изнутри

Автором и куратором экспозиции выступил Мохаммед Мухайсен – всемирно известный фотограф, лауреат двух Пулитцеровских премий.

Мохаммед Мухайсен на презентации Художественного поезда от "Укрзалізниці", фото Ян Доброносов
Мохаммед Мухайсен на презентации Художественного поезда от "Укрзалізниці"

Он лично провел авторскую экскурсию для гостей презентации и поделился историями создания некоторых фотографий.

Презентация Художественного поезда от "Укрзалізниці", фото Ян Доброносов
Презентация Художественного поезда от "Укрзалізниці"

Говард Баффетт, также присутствовавший на открытии, рассказал о своем видении миссии проекта: продемонстрировать миру устойчивость украинцев и поддержать их в сложное для страны время. По его словам, идея Художественного поезда родилась во время многочисленных поездок по железной дороге по деоккупированным территориям.

Презентация Художественного поезда от "Укрзалізниці", фото Ян Доброносов
Презентация Художественного поезда от "Укрзалізниці"
Художественный поезд от "Укрзалізниці" Одесса, фото Ян Доброносов
Презентация Художественного поезда от "Укрзалізниці"

Презентация проходила в узком кругу приглашенных гостей. Выезд делегации состоялся из Киева в четверг, 12 июня, а уже на следующий день утром в Одессе произошло самое событие.

Сергей Жадан на презентации Художественного поезда от "Укрзалізниці", фото Ян Доброносов
Сергей Жадан в Художественном поезде от "Укрзалізниці"
Художественный поезд от "Укрзалізниці" Одесса, фото Ян Доброносов
Презентация Художественного поезда от "Укрзалізниці"
Художественный поезд от "Укрзалізниці" изнутри Одесса, фото Ян Доброносов
Художественный поезд от "Укрзалізниці" изнутри

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский военный взбудоражил сеть сообщением о поездке поездом УЗ в грязной обуви. Компания уже ответила на этот пост: "Нам не нужны чистые подошвы. Нам нужны живые Герои. И если Вы в Интерсити — значит, мы выполнили свою часть. Доставили Вас в мир".

Теги:
#Одесса #Укрзализныця #Фоторепортаж #Ян Доброносов