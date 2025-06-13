В Украине запустили арт-вагон с выставкой о несокрушимости украинцев (уникальный репортаж)

Ян Доброносов показал снимки из уникальной экспозиции

В Одессе презентовали новый проект "Укрзалізниці" — Художественный поезд, созданный в партнерстве с американским меценатом Говардом Баффеттом. Экспозиция создана в сотрудничестве с лауреатом двух Пулитцеровских премий Мохаммедом Мухайсеном, лично проведшим экскурсию для гостей.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал фото с места происшествия.

Художественный поезд от "Укрзалізниці"

Презентация Художественного поезда от "Укрзалізниці"

Художественный поезд — вагон-галерея, в котором размещена фотовыставка, документирующая путешествия самого Говарда Баффетта по Украине — от Краматорска до Херсона.

Говард Грэм Баффетт на выставке Художественного поезда от "Укрзалізниці"

Художественный поезд от "Укрзалізниці"

На снимках видны кадры из жизни военных, гражданских, восстановленных городов и железнодорожных станций в прифронтовых регионах.

Художественный поезд от "Укрзалізниці" изнутри

Говард Грэм Баффетт на выставке Художественного поезда от "Укрзалізниці"

Художественный поезд от "Укрзалізниці" изнутри

Художественный поезд от "Укрзалізниці" изнутри

Художественный поезд от "Укрзалізниці" изнутри

Автором и куратором экспозиции выступил Мохаммед Мухайсен – всемирно известный фотограф, лауреат двух Пулитцеровских премий.

Мохаммед Мухайсен на презентации Художественного поезда от "Укрзалізниці"

Он лично провел авторскую экскурсию для гостей презентации и поделился историями создания некоторых фотографий.

Презентация Художественного поезда от "Укрзалізниці"

Говард Баффетт, также присутствовавший на открытии, рассказал о своем видении миссии проекта: продемонстрировать миру устойчивость украинцев и поддержать их в сложное для страны время. По его словам, идея Художественного поезда родилась во время многочисленных поездок по железной дороге по деоккупированным территориям.

Презентация Художественного поезда от "Укрзалізниці"

Презентация Художественного поезда от "Укрзалізниці"

Презентация проходила в узком кругу приглашенных гостей. Выезд делегации состоялся из Киева в четверг, 12 июня, а уже на следующий день утром в Одессе произошло самое событие.

Сергей Жадан в Художественном поезде от "Укрзалізниці"

Презентация Художественного поезда от "Укрзалізниці"

Художественный поезд от "Укрзалізниці" изнутри

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский военный взбудоражил сеть сообщением о поездке поездом УЗ в грязной обуви. Компания уже ответила на этот пост: "Нам не нужны чистые подошвы. Нам нужны живые Герои. И если Вы в Интерсити — значит, мы выполнили свою часть. Доставили Вас в мир".