В Украине запустили арт-вагон с выставкой о несокрушимости украинцев (уникальный репортаж)
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Ян Доброносов показал снимки из уникальной экспозиции
В Одессе презентовали новый проект "Укрзалізниці" — Художественный поезд, созданный в партнерстве с американским меценатом Говардом Баффеттом. Экспозиция создана в сотрудничестве с лауреатом двух Пулитцеровских премий Мохаммедом Мухайсеном, лично проведшим экскурсию для гостей.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал фото с места происшествия.
Художественный поезд — вагон-галерея, в котором размещена фотовыставка, документирующая путешествия самого Говарда Баффетта по Украине — от Краматорска до Херсона.
На снимках видны кадры из жизни военных, гражданских, восстановленных городов и железнодорожных станций в прифронтовых регионах.
Автором и куратором экспозиции выступил Мохаммед Мухайсен – всемирно известный фотограф, лауреат двух Пулитцеровских премий.
Он лично провел авторскую экскурсию для гостей презентации и поделился историями создания некоторых фотографий.
Говард Баффетт, также присутствовавший на открытии, рассказал о своем видении миссии проекта: продемонстрировать миру устойчивость украинцев и поддержать их в сложное для страны время. По его словам, идея Художественного поезда родилась во время многочисленных поездок по железной дороге по деоккупированным территориям.
Презентация проходила в узком кругу приглашенных гостей. Выезд делегации состоялся из Киева в четверг, 12 июня, а уже на следующий день утром в Одессе произошло самое событие.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский военный взбудоражил сеть сообщением о поездке поездом УЗ в грязной обуви. Компания уже ответила на этот пост: "Нам не нужны чистые подошвы. Нам нужны живые Герои. И если Вы в Интерсити — значит, мы выполнили свою часть. Доставили Вас в мир".