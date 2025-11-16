Рискует жизнью в "горячих точках". Фотокора "Телеграфа" Яна Доброносова отметили государственной наградой

Высокий профессионализм фотокорреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова был отмечен государственной наградой

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов получил государственную награду. Президент Владимир Зеленский по случаю Дня работников радио, телевидения и связи отметил украинских журналистов.

Нашего коллегу наградили орденом "За заслуги" III степени. Об этом говорится в указе главы государства №847/2025.

Награда была получена за весомый личный вклад в развитие телевидения, радиовещания и связи в Украине, высокий профессионализм и самоотверженность, выявленные во время освещения событий полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, многолетний добросовестный труд.

Ян Доброносов

Ян Доброносов возле ВРУ

Ян Доброносов, один из самых известных фотографов Украины, до полномасштабного вторжения был хорошо известен своей работой в Верховной Раде, но после 24 февраля 2022 года в его объективе в основном прифронтовые города, деоккупированные территории и живущие и воюющие там люди.

С 2004 по 2017 год работал на разных украинских телеканалах, в частности, видеооператором. С началом войны в 2014 году ездил к востоку Украины в горячие точки. В то же время начинает фотографировать. После 2017 года он сосредоточился на фотожурналистике, освещая парламентские события, политические мероприятия и социальные темы. С "Телеграфом" начал сотрудничать с 2021 года.

Ян Доброносов с камерой

Ян Доброносов активно работает как репортажный фотограф: Суджа, Херсон, Харьков, Изюм, Бахмут, Лиман, Константиновка, Покровск и другие города у линии фронта. Он документирует последствия обстрелов, военных преступлений РФ, устойчивость и повседневную жизнь украинцев в военное время. Он всегда одним из первых прибывает на места "прилетов", фиксируя правду.

Фото Яна Доброносова неоднократно становились элементами персональных и коллективных выставок как в Украине, так и за рубежом. Одной из самых известных работ является фотография из дрона на разрушенной кухне семьи Кореновских в Днепре, опубликованная в американском журнале Time.

Работа Яна Доброносова

Признание профессионального взноса

За свою работу фотокорреспондент получил несколько наград. В частности, он имеет отличие "За честь и славу" III степени (16 февраля 2023 г.), Нагрудный знак "За службу" III степени (21 июля 2023 г.) и Медаль "За содействие обороне" (06 июня 2024 г.).

Одним из недавних репортажей Яна Доброносова была хроника из Киева, после массированного удара крылатыми ракетами и дронами по столице.