В Киеве открыли мемориал погибшим "Волкам Да Винчи" (репортаж)

Ян Доброносов показал фото тех, кого навеки забрали небеса

Мемориал "Волки Да Винчи" открылся в Киеве, в воскресенье, 30 марта. Событие проходит на Майдане Независимости.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал фото с места события. Он зафиксировал трогательные кадры.

На снимках, которые сделал наш корреспондент, заметно, что на аллее установили фотографии всех защитников батальона, погибших на войне с Россией. Также изображен красно-черный флаг "Отдельный батальон Дмитрия Коцюбайла".

Фотографии погибших бойцов, которые показал Ян Доброносов покрыты каплями воды. В Киеве идет дождь в это время. Народная мудрость говорит, что это небесные слезы, которыми небо оплакивает ушедших в вечность. Эти хрустальные капли — как связь между мирами, напоминание о тех, кого уже нет рядом, но память о них живет в наших сердцах.

Батальон "Волки Да Винчи" — это отдельное механизированное подразделение Вооруженных сил Украины, имеющее многолетний опыт боевых действий против российских войск. Он возник в апреле 2022 путем объединения 1-й штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" под командованием Дмитрия Коцюбайла и подразделения "Гонор" Сергея Филимонова.

Первый командир: Дмитрий Коцюбайло, позывной "Да Винчи", был основателем и первым командиром батальона. Он погиб в марте 2023 года во время боевых действий и возле Бахмута. После гибели Дмитрия Коцюбайла командир батальона стал Юрий Капустяк. С февраля 2024 командиром является Сергей Филимонов.

По состоянию на 2025 год батальон продолжает выполнять боевые задачи в Донецкой области, в частности на Покровском направлении.

Ранее "Телеграф" писал, что двоюродный брат вице-президента США Вэнса почти три года сражался за Украину в составе ВСУ одного из самых известных украинских подразделений – ныне 108 ОМБр "Волки Да Винчи".