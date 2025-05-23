Навозная, Гнилая и Быдлогонная: где были эти киевские улицы до всех переименований

Эти названия кажутся смешными, но они рассказывают настоящую историю города без украшений и идеализации.

История Киева невозможна без понимания происхождения названий его улиц. Сегодня вопросы переименований улиц особенно актуальны, но чтобы понять, почему улицы имеют такие названия, стоит заглянуть в прошлое.

Первые названия киевских улиц связаны с церквями, к которым они вели, а дома сначала обозначались фамилиями владельцев. Об этом и рассказывает проект "Дворы Киева". Только в 1803 году на плане города появились официальные названия улиц.

Как называли улицы Киева раньше

Козье болото находилось неподалеку от современного Майдана Незалежности. Здесь действительно был заброшенный водоем с мельницей, где паслись козы. Когда болото осушили, а район начал приобретать большее значение, название сменили сначала на Крещатицкий переулок, а впоследствии — на Шевченковский. Жители жаловались, что старое название не соответствует статусу центральной части города.

Навозная улица (ныне Малая Житомирская) получила свое название из-за вполне практического назначения — ею вывозили навоз из города. Санитарные нужды того времени диктовали свои правила планирования.

Очень много улиц были связаны с животноводством и скотоводством. Быдлогонная (современная Волошская на Подоле) служила для перегона скота на пастбища. Это место имеет глубокое историческое значение – в дохристианские времена здесь стоял идол Велеса, бога богатства, урожая и животных. Киевляне приносили ему дары, а князья заключали мирные договоры у этого святилища.

После принятия христианства идола свергли в реку, но память о нем хранилась тысячелетиями. Не случайно на том же месте позже построили храм в честь святого Власия — христианского покровителя животных.

Географические реалии прошлого

Улица Гнила (ныне Покровская на Подоле) получила свое название из-за сложных природных условий. Она проходила под горой, где вытекали ручьи, и во время дождей местность становилась болотистой и непроходимой. В XVIII веке, после переименования в Покровскую, она стала частью одной из главных магистралей, соединявшей Почтовую площадь с Контрактовой. Черная Грязь после переименования стала Фроловской — название произошло от соседнего Флоровского монастыря, хотя в оригинале точно описывала состояние дороги.

Впоследствии центр города сместился к современному Майдану Незалежности. А главной артерией стал Крещатик, тоже неоднократно менявший свое название.

Но эти примеры показывают, как органично формировалась топонимика Киева. Старые названия были практичными, отражали реальное предназначение улиц или особенности местности. Более поздние переименования часто диктовались желанием повысить престиж района или отвечать новым идеологическим требованиям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означают названия районов Киева. Как город с многовековой историей, столица Украины имеет много районов, названия которых происходят с давних времен и несут в себе особое значение.