В Украине есть города и села со смешными "лоховскими" названиями: где они и что означают

От старинной Лохвицы в Полтавской области до закарпатского Лохова — "Телеграф" раскрывает происхождение провокативного названия

Слово "лох" из древнего лебийского языка, которым пользовались лирники Украины переводится как "мужик". Но со временем вошло в "блатный" жаргон в значении "простодушный, доверчивый человек, которого легко обмануть". Другие значения слова — истощенный после нереста лосось, дерево семейства оливковых и обозначение озер в Шотландии. Похожее значение было и в древнеславянском языке "локва" — лужа.

Телеграф нашел три населенных пункта в Украине, которые имеют в своем названии одно из значений этого слова. Иногда насмешек не удается избежать.

Старейшая Лохвица в Украине

Лохвица – старинный город на Полтавщине, который находится на берегах реки Лохвицы. Сейчас здесь обитает 12 тыс. жителей.

Ее история тянется еще со времен Киевской Руси – тогда она была укреплением Переяславского княжества. Впервые упомянутая в 1320 году Лохвица пережила пожары, чумы и войны, но каждый раз возрождалась. В XVII веке город получил магдебургское право и собственный герб — белокаменные крепостные ворота с тремя башнями и голубыми флюгерами. Именно эти ворота – символ города и сегодня.

Флаг Лохвицы

Старинная карта Лохвицы.

О происхождении названия ходит множество легенд. Одни говорят — от "льохов", которые копали беглецы, скрываясь от набегов кочевников. Другие — от старославянского "локва", то есть лужа или болотце, потому что местные реки превращались в заболоченные потоки.

Лоховка в Крыму

Название села Лоховка имеет давние корни — от одного из значений слова "лох", что означало дикую маслину. Когда-то эти деревья росли здесь повсюду, их серебристые листья дрожали на солнце, а воздух имел легкий горьковатый аромат. Теперь же маслины остались только в лесополосах — остальные вырубили, когда начали строить дома.

Село небольшое – девять улиц, чуть больше сотни домов. До 1948 года оно называлось Менгермен. Местные рассказывали – к табличке специально приезжали туристы для фото.

Табличка возле Лоховки до 2014 года

Лохово в Закарпатье

Село Лохово расположено в Мукачевском районе Закарпатья, сейчас здесь проживают около 1250 человек, еще более двухсот живут в соседних Череевцах, входящих в тот же сельсовет. История села достигает 516 лет: первые письменные упоминания датируются дарственными грамотами, где территория называется Loloh. В древности два соседние села имели венгерские названия Nagy Loho и Kiss Loho — Большой Логов и Малый Логов.

Nagy Loho на старинной печати

Второе село располагалось в трех километрах выше первого, посреди леса, и еще недавно носило статус поселка под названием Леновцы, ныне это улица Космонавтов.

Главная версия происхождения названия – от боярышника, которого здесь было много. В большинстве славянских языков это растение имеет названия, схожие с украинским глодом, например в чешском hloh, а словенском и хорватском glog.

Лохово в Закарпатье

