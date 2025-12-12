Там будет гораздо труднее. Нардеп назвал области, где ситуация со светом зимой будет самая плохая

Самая сложная ситуация, по словам Кучеренко, в двух областях

Последствия российских ударов по нашей инфраструктуре ощущает на себе вся Украина. Однако больше всего страдают населенные пункты, которые находятся ближе к линии фронта, для них зима может оказаться особенно сложной.

Что нужно знать:

Некоторым регионам этой зимы особенно тяжело придется из-за ударов РФ по энергетике

Речь идет об областях, приближенных к фронту или границе с Россией.

Особенно сложная ситуация в Сумской и Харьковской областях

Об этом и других важных вопросах "Телеграфу" рассказал народный депутат и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко: Будет ли блэкаут и сколько продержатся жесткие графики: Кучеренко о реальном состоянии энергосистемы

Сегодня (в среду, 10 декабря. — Ред.) прилетело в Сумы. Город (был — ред.) без воды, без канализации. В прифронтовых регионах будет гораздо труднее. В первую очередь, к сожалению, в Сумах, Ахтырке, Харьковской области. В Одессе более-менее защищено неплохо. А на других территориях будут ограничения, — прогнозирует нардеп

Кучеренко объяснил, что отключения света не могут быть равномерными из-за особенностей построения сети. По словам эксперта, нельзя передать всю мощность равномерно. Поэтому ситуация с обесточиваниями будет динамичной.

Какие области Украины сейчас являются прифронтовыми

Прифронтовыми называют области Украины, граничащие с линией фронта или временно оккупированными территориями, а также прилегающие к границе с Россией и подвергающиеся обстрелам: это Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Сумская, Черниговская области. Также прифронтовыми являются прилегающие общины Днепропетровской и Одесской областей, где ведутся боевые действия или существует такая угроза.

Линия фронта на карте deepstate

