Там будет гораздо труднее. Нардеп назвал области, где ситуация со светом зимой будет самая плохая
Самая сложная ситуация, по словам Кучеренко, в двух областях
Последствия российских ударов по нашей инфраструктуре ощущает на себе вся Украина. Однако больше всего страдают населенные пункты, которые находятся ближе к линии фронта, для них зима может оказаться особенно сложной.
Что нужно знать:
- Некоторым регионам этой зимы особенно тяжело придется из-за ударов РФ по энергетике
- Речь идет об областях, приближенных к фронту или границе с Россией.
- Особенно сложная ситуация в Сумской и Харьковской областях
Об этом и других важных вопросах "Телеграфу" рассказал народный депутат и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко:
Сегодня (в среду, 10 декабря. — Ред.) прилетело в Сумы. Город (был — ред.) без воды, без канализации. В прифронтовых регионах будет гораздо труднее. В первую очередь, к сожалению, в Сумах, Ахтырке, Харьковской области. В Одессе более-менее защищено неплохо. А на других территориях будут ограничения, — прогнозирует нардеп
Кучеренко объяснил, что отключения света не могут быть равномерными из-за особенностей построения сети. По словам эксперта, нельзя передать всю мощность равномерно. Поэтому ситуация с обесточиваниями будет динамичной.
Какие области Украины сейчас являются прифронтовыми
Прифронтовыми называют области Украины, граничащие с линией фронта или временно оккупированными территориями, а также прилегающие к границе с Россией и подвергающиеся обстрелам: это Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Сумская, Черниговская области. Также прифронтовыми являются прилегающие общины Днепропетровской и Одесской областей, где ведутся боевые действия или существует такая угроза.
Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал "Телеграфу", сколько времени без обстрелов нужно, чтобы отменить отключения в Украине. Даже при отсутствии атак, быстро это не произошло бы.