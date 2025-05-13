Была популярным курортом, а стала городом-призраком: как оккупация уничтожила Голую Пристань

Вот во что превратилась курортная Голая Пристань после оккупации и подрыва ГЭС

Голая Пристань – некогда популярный курорт Херсонской области, куда ехали за термальными источниками и лечебными грязями, теперь превратилась в безлюдный затопленный город под оккупацией. Россияне захватили городок в первую неделю полномасштабного вторжения, а в июне 2023 года после подрыва Каховской ГЭС большая часть территории оказалась под водой.

Базы отдыха и гостиницы теперь показывают статус "временно закрыты", а от знаменитого фестиваля остались только воспоминания. "Телеграф" собрал в сети видео опустошенного курорта, где раньше проходил знаменитый фестиваль "Арбузный рай".

Голая Пристань до оккупации

До полномасштабной войны Голая Пристань была известным курортным городком на берегу реки Конка вблизи Днепра. Туристы приезжали сюда за термальными источниками, лечебными грязями озера Соляного и спокойным отдыхом среди богатой природы. Окрестности города покрывали камыши, ивы и дубы, а многочисленные проливы создавали идеальные условия для рыбалки и катания на лодках.

Голая Пристань до оккупации

Голая Пристань до оккупации

Голая Пристань до оккупации

Голая Пристань до оккупации

В городе работали десятки пансионатов, баз отдыха и гостиниц на любой кошелек. Песчаные пляжи с плавным заходом в воду особенно нравились семьям с детьми. На уютной набережной располагались летние кафе с местной кухней, а на рынке продавали херсонские арбузы и дыни.

Визитной карточкой города был фестиваль "Арбузный рай", который ежегодно проходил в августе. Этот праздник собирал туристов со всей Украины, ведь арбузы здесь были не просто едой, а настоящей культурной ценностью. На фестивале выступали народные коллективы, работали ярмарки местных ремесленников.

Фото из фестиваля в Голой Пристани

Фото из фестиваля в Голой Пристани

Фото из фестиваля в Голой Пристани

Голая Пристань после оккупации и затопления

Российские войска оккупировали Голую Пристань 27 февраля 2022 года в первые дни полномасштабного вторжения. Местные жители пытались сопротивляться – 8 марта вышли на центральную площадь с украинскими флагами, но оккупанты начали похищать людей.

Протест жителей Голой Пристани против оккупации

Самая страшная трагедия произошла 6 июня 2023 после подрыва Каховской ГЭС. Около двух часов ночи взрывы уничтожили дамбу, и потоки воды накрыли населенные пункты ниже по течению Днепра. Голая Пристань оказалась среди наиболее пострадавших – вода затопила значительную часть города.

Теперь бывший курорт пуст. Базы отдыха и гостиницы закрыты, пляжи затоплены или повреждены. В Google-поиске все курортные заведения показывают статус "временно закрыт". От бывшей туристической инфраструктуры почти ничего не осталось, а фестиваль "Арбузный рай" больше не проводится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, во что россияне превратили Железный Порт за три года. До войны город был популярным курортом, а стал безлюдным местом.