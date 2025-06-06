Экоцид под прикрытием войны: два года с подрыва Каховской ГЭС (фото, видео)

Это был не "военный объект", а жизненно важное гидросооружение

Годовщина катастрофы — 6 июня проходит второй год со дня экоцида, который сознательно совершила Россия. В ночь на этот день 2023 года российские войска взорвали Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области. Это был заранее спланированный и просчитанный террористический акт.

После подрыва 11 из 28 пролетов плотины были разрушены. Произошло загрязнение воды — в реку попало более 150 тонн технической смазки из машинных залов. Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению.

Затопило Херсон/ Фото: Ян Доброносов

Затопленные дома Высота уровня воды Людей эвакуировали лодками

Удар пришелся в первую очередь на оккупированную часть Херсонщины — поэтому точное количество погибших установить невозможно. По официальным данным, погибли по меньшей мере 34 человека, еще 28 получили ранения. Без вести пропавшими считаются 39 человек. Пострадали не менее 180 населенных пунктов. Эвакуировали почти 4 тысячи человек. Оккупанты открывали огонь по гражданским во время эвакуации.

Разрушенные жизни /Ян Доброносов, "Телеграф" Люди эвакуировались вместе с домашними животными Первые этажи домов были затоплены несколько дней

Каховское водохранилище, разрушенное в результате подрыва, обеспечивало стабильную работу крупнейшей в Европе атомной станции — Запорожской. Из-за подрыва ГЭС часть населенных пунктов юга потеряла доступ к питьевой воде. Это преступление затронуло не только Украину — его последствия ощущаются для всех стран на берегу Черного моря.

Каховское водохранилище превратилось в плавни

Каховское водохранилище до и после

Ущерб сложно оценить — по выводам OSINT-исследователей из InformNapalm, масштабы этого теракта сравнимы с последствиями использования тактического ядерного оружия мощностью 5–10 килотонн.

Как и при ядерном ударе, подрыв привел к:

эвакуации населения и уничтожение критической инфраструктуры

загрязнению Черного моря

прекращению водоснабжения и логистических связей

массовому отравлению внешней среды.

В том числе погибли 11,4 тонн рыбы. Более двух тысяч животных и растений потеряли среду обитания. Затоплены – сотни кв.километров земли.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди городов Украины, оказавшихся без достаточного количества питьевой воды после подрыва Каховской ГЭС — Марганец. Сейчас здесь серьезные проблемы со снабжением.