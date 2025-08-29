Раньше здесь были толпы туристов, а сейчас — пустота: во что Россия превратила известный курорт Азовского моря (видео)

До войны поселок посещали тысячи туристов

С 2022 года под российской оккупацией оказались многочисленные украинские курорты, и сейчас многие из них пребывают в плачевном состоянии. Помимо любимой отдыхающими Кирилловки, "мертвый" сезон заканчивается и в поселке Счастливцево в Херсонской области.

"Телеграф" решил узнать, как сейчас выглядит курорт Азовского моря. В сети показали свежее видео, на котором запечатлен пустующий пляж.

Как выглядит курорт Счастливцево под оккупацией

Поселок Счастливцево, который расположен в Геническом районе на Арабатской Стрелке, был одним из известных курортов на Азовском море. Ежегодно его посещали тысячи туристов, потому что в нем было все для отдыха: отели, базы отдыха, пансионаты, рестораны и разные развлечения для отдыхающих.

Счастливцево до войны

Но с 2022 года все изменилось, потому что курорт попал под российский контроль. Сейчас там "мертвый" сезон, потому что многие объекты заброшены и закрыты. Раньше тем бурлила жизнь, звучал смех и веселье, а сейчас — пустые пляжи, на которых разбросаны водоросли.

Судя по недавним видео, опубликованным в TikTok, море на курорте чистое, но на пляже находится только несколько человек и чайки, никто не купается.

Пользователи пишут, что очень скучают по Арабатской Стрелке, поскольку с ней связаны самые приятные воспоминания. Украинцы верят, что вернут обратно свои земли и смогут снова посетить любимые курорты.

