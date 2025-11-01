Сплошные руины и куча бездомных животных. Как сейчас выглядит прифронтовая Константиновка (репортаж)

В городе все чаще хоронят людей прямо во дворах

Постоянные российские атаки на Донбассе превратили Константиновку в руины. Город буквально заполнен сгоревшими домами, разрушенными многоэтажками и могилами.

Об этом свидетельствуют фото, сделанные корреспондентом "Телеграфа" Яном Доброносовым. Он побывал в городе 1 ноября 2025 года.

Что нужно знать:

По картам DeepState, россияне уже почти вплотную подошли к Константиновке

В городе до сих пор остаются люди, которые отказываются эвакуироваться

Первым на свежих фото в глаза бросается то, насколько сильно разрушили оккупанты город. Они не вошли в него, а уже превратили в привидение регулярными атаками. Многие дома черные от пожаров, не имеют стен и потолков. В Константиновке трудно найти хотя бы один целый дом.

Константиновка на карте

Сгорела многоэтажка. Фото: Ян Доброносов

Развалины в городе. Фото: Ян Доброносов

Константиновка сейчас

Однако, несмотря на угрозу обстрелов, отсутствие света, воды и газа, есть люди, которые до сих пор здесь живут. Готовят еду на открытом огне на улице, воду берут из скважин, а продукты им привозят военные и волонтеры. Вместе с людьми Константиновка наполнена беспризорными собаками, котами, которых также подкармливают.

Пес с хлебом. Фото: Ян Доброносов

Кошки в Константиновке. Фото: Ян Доброносов

В городе много беспризорников животных. Фото: Ян Доброносов

Константиновка сейчас

Люди до сих пор остаются в городе. Фото: Ян Доброносов

Большинство местных на зимний период перебрались в уцелевшие частные дома, которые могут протопить углем или дровами. Но и здесь есть проблема, ведь россияне могут отслеживать такие дома и бить именно по ним. Многие погибли в городе не только из-за атак, их хоронят прямо во дворах.

Хоронят бабушку в Константиновке. Фото: Ян Доброносов

Коза пасется в Константиновке. Фото: Ян Доброносов

Призыв к Трампу дать Украине Томагавку. Фото: Ян Доброносов

Посуда, в которой люди готовят есть в Константиновке. Фото: Ян Доброносов

Достаточно хорошо на фото видно, как износилась антидроновая сетка, которой увешали "дорогу жизни" в Константиновку. Однако она до сих пор работает, и позволяет местным безопасно передвигаться, хотя и имеет немало пробелов.

Дорога, которую защитили антидроновыми сетками. Фото: Ян Доброносов

Дорога жизни в Константиновку. Фото: Ян Доброносов

Как выглядит Константиновка сейчас. Фото: Ян Доброносов

Разрушена многоэтажка в Константиновке. Фото: Ян Доброносов

Аттракцион в Константиновке. Фото: Ян Доброносов

