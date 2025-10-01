Когда-то полноводная артерия, а теперь… Во что россияне за годы оккупации превратили реку под Донецком (видео)

Водоем лежит через весь регион и питает пресной водой Азовское море

Река Кальмиус во временно оккупированном Донецке практически исчезла под завалами мусора. За годы оккупации водоемом никто не занимался, и теперь на его месте только старые шины. От некогда полноводной артерии остался только ручей.

Что нужно знать:

Река Кальмиус во временно оккупированном Донецке практически исчезла

За годы оккупации никто не чистил русло реки, хотя деньги на это выделялись и списывались.

Оккупанты планируют "убить" Кальмиус окончательно, высосав 64 миллиона кубометров воды из Павлопольского водохранилища

О катастрофическом состоянии реки сообщил журналист Денис Казанский. Он обнародовал соответствующее видео в своем Telegram-канале.

"Река Кальмиус в Донецке практически исчезала. Теперь на ее месте — зловонный ручей. Судя по количеству мусора, никто никогда не чистил ее русло, хотя деньги на это выделяли и списывали", — написал Казанский.

На обнародованных кадрах видно, что русло реки заполнено огромным количеством мусора. Вода в реке отступила, и стала видна куча мусора. В воде плавают покрышки от автомобильных шин, бытовые отходы, пластик и другие загрязнения. Вода мутная и грязная, уровень воды критично низкий.

Стоит добавить, что в конце августа руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что кафиры готовят новую экологическую катастрофу наподобие той, что устроили в Новой Каховке в 2023 году. По его словам, враг планирует "убить" реку Кальмиус, цинично прикрывая строительство водоводов.

оккупанты планируют "опрокинуть" Павлопольское водохранилище — фактически высосать почти весь его запас. Объем – 64 млн м³. Это три месяца среднего стока Кальмиуса, — подчеркнул Андрющенко

Он пояснил, что Павловское водохранилище — это фактически дамба на реке Кальмиус, пролегающая через весь регион и питающая пресной водой Азовское море. Кроме того, она является частью сращения и остатков гидросистем Донецкой области.

Что известно о реке Кальмиус

Кальмиус – река в Донецкой области протяженностью около 209 километров. Она берет начало на Донецком кряже и впадает в Азовское море. Река протекает через Донецк и Мариуполь.

До оккупации Кальмиус, невзирая на экологические проблемы промышленного региона, все же поддерживался в относительно подходящем состоянии. Проводились работы по очистке русла, берегоукреплению и благоустройству прибрежных зон.

При российской оккупации экологическая ситуация в Донецке значительно ухудшилась. Отсутствие должного ухода за городской инфраструктурой, включая водоемы, привело к деградации экосистемы реки.

Ранее Телеграф писал, как Донецк отмечал день рождения.