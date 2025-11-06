"А где люди?" Во что Россия превратила известный рынок Геническа (видео)

Геническ оккупировали еще в 2022 году

В сети показали свежее видео с временно оккупированного Геническа в Херсонской области. В кадр попал известный рынок, который до войны был очень популярен.

"Телеграф" покажет, как рынок в Геническе выглядел до российской оккупации и что с ним произошло сейчас. Отметим, что оккупировали город в Херсонской области с первого дня полномасштабного вторжения.

Сейчас сам Геническ и рынок приходят в упадок. Как видно на видео, от популярного рынка почти ничего не осталось. Торговые ряды почти пустые, товара мало, людей еще меньше. Это подчеркивают и в комментариях.

Геническ на карте

Многие украинцы написали, что на этом рынке до российского вторжения было очень много людей, особенно летом. Прилавки ломились от количества товара, большую часть которого составляла рыба.

Хорошо демонстрируют упадок рынка в Геническе старые фото, когда здесь негде было яблоку упасть. На кадрах видно и большое количество людей, и товара на прилавке. И такая картина наблюдалась не только летом, когда начинался пляжный сезон, но и зимой. Ведь в самом городе проживало до 20 тысяч человек.

Легендарные азовские бычки

Рынок в Геническе был популярен

Количество людей на рынке к оккупации

На рынке до оккупации продавали много рыбы

