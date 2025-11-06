"А где люди?" Во что Россия превратила известный рынок Геническа (видео)
Геническ оккупировали еще в 2022 году
В сети показали свежее видео с временно оккупированного Геническа в Херсонской области. В кадр попал известный рынок, который до войны был очень популярен.
"Телеграф" покажет, как рынок в Геническе выглядел до российской оккупации и что с ним произошло сейчас. Отметим, что оккупировали город в Херсонской области с первого дня полномасштабного вторжения.
Сейчас сам Геническ и рынок приходят в упадок. Как видно на видео, от популярного рынка почти ничего не осталось. Торговые ряды почти пустые, товара мало, людей еще меньше. Это подчеркивают и в комментариях.
Многие украинцы написали, что на этом рынке до российского вторжения было очень много людей, особенно летом. Прилавки ломились от количества товара, большую часть которого составляла рыба.
Хорошо демонстрируют упадок рынка в Геническе старые фото, когда здесь негде было яблоку упасть. На кадрах видно и большое количество людей, и товара на прилавке. И такая картина наблюдалась не только летом, когда начинался пляжный сезон, но и зимой. Ведь в самом городе проживало до 20 тысяч человек.
