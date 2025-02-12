Задерживал сам Малюк: CБУ разоблачила топовую "крысу" ФСБ в своих рядах (фото)

Правоохранителям удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя Штаба Антитеррористического центра СБ. Задерживал предателя сегодня утром, 12 февраля, лично глава СБУ Василий Малюк.

В данном случае речь идет о Дмитрии Козюре. Об этом "Телеграфу" стало известно из собственных источников. Василий Малюк сообщил, что Служба безопасности задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности "крысы". Глава СБУ лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя и возглавлял операцию по его задержанию.

Что известно про Дмитрия Козюру, читайте в материале "Телеграф": "СБУ поймала "крысу" в своих рядах: кто ею оказался".

"Это была сверхсложная разработка и последующая многоходовая реализация, в ходе которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий. За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя – мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе всего этого нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу", — сказал Василий Малюк.

Отмечается, что через предателя среди своих, Служба безопасности долгое время передавала врагу дезинформацию: сначала в рамках контрразведывательных мер, а затем — в рамках уголовного производства.

"Самоочистка СБУ продолжается. Как бы враг ни пытался проникать в наши ряды – он думает, что владеет всеми возможными формами и методами конспирации, – но ему не удастся это успешно сделать. Поскольку мы их своевременно и выявляем, и документируем, и задерживаем", — сказал Василий Малюк.

О деталях спецоперации будет сообщено позже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция продолжают информационную кампанию под названием "Спали" ФСБшника" для противодействия вербовки молодежи российским спецслужбам и предотвращению поджогов, терактов и диверсий.