Многострадальный Крымский мост: вспоминаем три удара Украины по важной "артерии" россиян (фото видео)

"Телеграф" напоминает историю трех ударов по незаконному сооружению россиян

С начала полномасштабной войны в Украине Крымский мост уже целых три раза подвергся атакам — в 2022, 2023 и 2025 годах. Это сооружение очень ценно для россиян, ведь они используют его как логистическую артерию для обеспечения своих войск, а Служба безопасности Украины шаг за шагом перекрывает им эту возможность.

На фоне третьей блестящей атаки по Крымскому мосту 3 июня, "Телеграф" решил вспомнить о прошлых двух операциях и о том, как проводились и какими тогда были последствия.

Крымский мост — что это

Крымский мост соединяет территорию временно оккупированного Крыма с Россией (Керченский и Таманский полуострова). В 2018 году россияне открыли автомобильную часть моста, а в 2019 — железнодорожную.

Крымский мост

В ходе полномасштабной войны оккупанты используют мост для поставок боеприпасов и техники.

Как устроены опоры Крымского моста:

Взрывы на Крымском мосту 8 октября 2022

Утром 8 октября на Крымском мосту прогремели взрывы. Известно, что на мосту был подорван грузовик, начиненный взрывчаткой. В результате произошло частичное обрушение двух пролетов и было значительно повреждено дорожное полотно. Кроме того, загорелись несколько топливных цистерн поезда.

Атака незаконного сооружения стала результатом сложной многоуровневой операции, которую лично разрабатывал и руководил ее реализацией глава СБУ Василий Малюк.

"Утро 8 октября 2022 года навсегда вошло в историю нашей борьбы. Именно тогда СБУ в результате сложной многоуровневой операции нанесла первый мощный удар по "символу кремлевской пропаганды" — Крымскому мосту. Этот яркий взрыв стал настоящим праздником для всех украинцев и пощечиной к 70-летию Путина", — сообщили в СБУ.

Sea Baby

В результате инцидента обрушилась автомобильная часть моста, а железнодорожная дорога была значительно повреждена. Россияне перекрыли движение по мосту.

Секретарь СНБО Украины в тот день показал последствия взрыва на Крымском мосту под легендарную песню Мерлин Монро "Happy Birthday, Mr. President". Таким образом он потроллил Путина за удар по мосту.

Спутники PlanetScope сделали снимки Крымского моста 7 и 8 октября – до и после взрыва.

Фото до:

Фото после:

Взрывы на Крымском мосту 17 июля 2023

В ночь на 17 июня на мосту прогремели несколько мощных взрывов. В результате был уничтожен один пролет и еще один был поврежден. Атака была совершена с помощью с помощью морских дронов Sea Baby.

Позже в Службе безопасности Украины прокомментировали происшествие. Там сказали, что детали операции раскроют после окончания войны в Украине.

"Пока же мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки", — говорил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Спустя некоторое время после взрывов на мосту СБУ забавно потроллила россиян, опубликовав насмешливый пост:

"Соловейко, рідний брате. Знову міст пішов "поспати" Та раз… Два! P.S. Музика — народна. Слова — СБУ", — говорится в сообщении.

Позже в сети показали спутниковые снимки поврежденного участка моста через Керченский пролив. Также были опубликованы точные координаты зоны поражения.

Последствия взрывов на Крымском мосту. Фото: Maxar

Последствия взрывов на Крымском мосту. Фото: Maxar

Россияне заявляли, что в результате взрыва пострадала семья из Белгородской области — взрослые погибли, их 14-летнюю дочь госпитализировали. Они ехали в машине по мосту во время инцидента.

Стоит подчеркнуть, что еще за полтора месяца до взрывов на мосту на его конструкции заметили громадные трещины.

Крымский мост. Фото сделано в июне 2023 года

Крымский мост. Фото сделано в июне 2023 года

К слову, осенью 2024 года российские правоохранители обвинили главу Службы безопасности Украины Василия Малюка в атаке на Крымский мост в 2023 году, назвав это "организацией теракта". Естественно, в Украине такие обвинения не имеют никакого веса.

Взрывы на Крымском мосту 3 июня 2025

Ранним утром в этот день на мосту прогремели мощные взрывы. Как выяснилось, операция была делом рук Службы безопасности Украины и они провели ее на сей раз под водой.

Агенты СБУ заминировали опоры моста и в 04:44 взрывное устройство было активировано. В результате подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна — 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. Фактически мост находится в аварийном состоянии.

"Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам РФ нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост — абсолютно законная цель, особенно учитывая то, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым — это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ", — сказал глава СБУ Василий Малюк.

Видео взрыва на мосту:

К слову, Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.

В пресс-службе также опубликовали фотографию, которая была сделана после взрыва на мосту.

Блогер и бизнесмен Роман Шрайк в своем Telegram-канале наглядно показал, где конкретно могли произойти взрывы на мосту.

Взрывы на Крымском мосту 3 июня 2025. Фото: Роман Шрайк

Взрывы на Крымском мосту 3 июня 2025. Фото: Роман Шрайк

При этом, россияне утром 3 июня заявляли, что над Крымским мостом якобы был сбит неизвестный дрон. По информации российских пабликов, это случилось примерно в 6 часов утра.

"По реактивному дрону отработала ПВО. В этот момент по мосту еще ехали машины со стороны Тамани, обломки упали прямо на дорогу", — говорится в сообщении.

В 14:50 российские Telegram-каналы снова начали писать об атаке по Крымскому мосту. Движение на мосту было приостановлено.

Российские пропагандисты уверены, что утренний взрыв — результат работы украинского морского дрона "Маричка". В СБУ, напомним, говорят о подрыве с помощью взрывчатки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы массово создают мемы и шутки о подрыве Крымского моста.