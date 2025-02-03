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Во время взрыва в Москве мог погибнуть криминальный авторитет времен Януковича. Что известно об Армене "Горловском" (фото)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Армен "Горловский" Саркисян Новость обновлена 03 февраля 2025, 10:44
Армен "Горловский" Саркисян. Фото Коллаж "Телеграфа"

Он находится в международном розыске

В Москве 3 февраля в результате взрыва в элитном ЖК мог погибнуть известный криминальный авторитет из Донецкой области Армен "Горловский" Саркисян. Ему в прошлом году Служба безопасности Украины (СБУ) вручила подозрение за пособничество государству-агрессору.

Как пишут некоторые росСМИ, Саркисян мог выжить, а некоторые утверждают, что погиб. Официально эти данные пока не подтверждали, однако "Телеграф" расскажет, что о нем известно.

Отметим, что 4 декабря Саркисян получил подозрение в качестве главаря преступной группировки. Этот криминальный авторитет времен сбежавшего президента Виктора Януковича вербовал заключенных воевать против Украины.

Армен "Горловский" Саркисян
Армен "Горловский" Саркисян

46-летний Саркисян известен в преступных кругах как Армен "Горловский". Долгое время он скрывался на временно оккупированной территории Донбасса, тесно сотрудничая с ФСБ.

На временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей он был тюремным смотрителем. Саркисян помогал РФ создавать незаконные вооруженные формирования из заключенных. Лидер преступной группы находится в международном розыске с 2014 за организацию убийств в центре Киева.

В сентябре 2022 года по указанию ФСБ "Горловский" создал незаконное вооруженное формирование в Горловке — "отдельный батальон специального назначения "АрБат"". В него вошли рецидивисты, отбывавшие свои сроки в тюрьмах Донбасса за совершение убийств и разбоев.

Армен "Горловский" Саркисян
Армен "Горловский" Саркисян
Армен "Горловский" Саркисян
Армен "Горловский" Саркисян

По данным контрразведки СБУ, сначала "АрБАТ" воевал на Торецком направлении, а впоследствии группировку перебросили на Курщину для штурма позиций Сил обороны Украины. Также Саркисян использует подконтрольные фирмы для приобретения тепловизоров, горючего и стройматериалов для нужд оккупантов на передовой.

Армен Саркивсян родился в Горловке, о чем также свидетельствует его прозвище. В городе он находился в нескольких криминальных бандах, которые в 90-е делили город и создавали свои "порядки". Впоследствии на Майдане именно Горловка была одним из главных поставщиков "титушек" для разгона протестов в Киеве и Донецке.

После оккупации Горловки точно неизвестно, где именно находился и скрывался Саркисян. Однако 3 февраля 2025 появилась информация, что он погиб или сильно пострадал от взрыва в ЖК Москвы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о ликвидации известного пророссийского боевика из Сербии.

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#Москва #Взрыв #Армен Саркисян