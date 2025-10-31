Уничтожение "Орешника", россияне в Покровске и удары по РФ. Главные заявления Зеленского и Малюка с пресс-конференции

Зеленский также прокомментировал идею Путина приехать в Покровск

Президент Украины Владимир Зеленский и глава СБУ Василий Малюк на совместной пресс-конференции сделали ряд важных заявлений о войне с Россией и текущей ситуации в Покровске. Глава государства также отметил коварство россиян, ведь, несмотря на потерю одного "Орешника", они могут атаковать этим оружием Украину не менее 6 раз.

Что нужно знать:

Украина в 2023 году летом уничтожила один "Орешник" на территории России

Ситуация в Покровске сложная, но контролируемая. ВСУ прилагают максимум усилий

Бюджет России вероятнее всего будет иметь большой дефицит в 2026 году из-за санкций

"Телеграф" собрал главные заявления Зеленского и Малюка с пресс-конференции. Отметим, что президент Украины подтвердил, что россияне зашли в Покровск, продолжаются бои.

Главные заявления Зеленского

Россияне могут задействовать до 6 выстрелов "Орешником". Они хотят размещения "Орешника" в Беларуси.

Дефицит бюджета РФ на 2026 год может составить до 100 млрд долларов благодаря санкциям против нефтяной отрасли.

благодаря санкциям против нефтяной отрасли. Путин хочет приехать в Покровск. И пожалуйста. Все будут аплодировать, потому что мы знаем, чем это закончится.

Ситуация в Покровске сложная, но существенных изменений нет. Наши защитники понемногу уничтожают оккупантов, но, прежде всего, нам нужно беречь наш личный состав.

Покровск на карте

В Покровске россияне есть. Наши их уничтожают понемногу. Потому что нужно беречь личный состав, поскольку оккупанты прячутся в разных домах. Идет серьезное сражение за Покровск и россиянам поставили задачу взять его, потому что они не смогли взять Сумы, не смогли взять Купянск. Они понимают, что Купянск проиграют. Они будут сражаться за Покровск.

Наши их уничтожают понемногу. Потому что нужно беречь личный состав, поскольку оккупанты прячутся в разных домах. Идет серьезное сражение за Покровск и россиянам поставили задачу взять его, потому что они не смогли взять Сумы, не смогли взять Купянск. Они понимают, что Купянск проиграют. Они будут сражаться за Покровск. В ближайшее время будут "дальнобойные санкции" против России. Приоритетные цели уже определены.

Прессконференция Зеленского и Малюка

Главные заявления Малюка

Защитники мега-эффективно там (в Покровске – ред.) работают. Враг впервые задекларировал год и 3 месяца назад, что мы вот-вот на днях его возьмем. За это время они прошли всего 7 км, но потеряли десятки тысяч убитыми, и я уже молчу о раненых.

Один из трех "Орешников" был успешно уничтожен на их территории в Капустином Яре силами ГУР, СБУ и СВР. Это была очень успешная миссия. Уничтожение было стопроцентным.

Орешник, характеристика

СБУ с начала полномасштабного вторжения провела более 160 успешных поражений объектов нефтедобычи России. Служба безопасности поражает именно законные цели, которые на сегодняшний день составляют 90% бюджета Минобороны России. Если брать статистику за сентябрь-октябрь этого года, это 20 объектов: 6 НПЗ, 2 нефтяных терминала, 3 нефтебазы и 9 нефтеперекачивающих станций.

Поражение объектов привело к 20% дефициту нефтепродуктов России, а также запрету экспорта бензина до конца этого года.

Лучше всего по нашим беспилотникам работают российские "Панцири". С начала 2025 года мы уничтожили 48% из них. Россияне производят около 30 единиц в год, однако количество уничтоженных "Панцирей" превышает это число.

