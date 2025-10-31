Укр

Уничтожение "Орешника", россияне в Покровске и удары по РФ. Главные заявления Зеленского и Малюка с пресс-конференции

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Василий Малюк и Владимир Зеленский Новость обновлена 31 октября 2025, 16:02
Василий Малюк и Владимир Зеленский. Фото Коллаж "Телеграфа"

Зеленский также прокомментировал идею Путина приехать в Покровск

Президент Украины Владимир Зеленский и глава СБУ Василий Малюк на совместной пресс-конференции сделали ряд важных заявлений о войне с Россией и текущей ситуации в Покровске. Глава государства также отметил коварство россиян, ведь, несмотря на потерю одного "Орешника", они могут атаковать этим оружием Украину не менее 6 раз.

Что нужно знать:

  • Украина в 2023 году летом уничтожила один "Орешник" на территории России
  • Ситуация в Покровске сложная, но контролируемая. ВСУ прилагают максимум усилий
  • Бюджет России вероятнее всего будет иметь большой дефицит в 2026 году из-за санкций

"Телеграф" собрал главные заявления Зеленского и Малюка с пресс-конференции. Отметим, что президент Украины подтвердил, что россияне зашли в Покровск, продолжаются бои.

Главные заявления Зеленского

  • Россияне могут задействовать до 6 выстрелов "Орешником". Они хотят размещения "Орешника" в Беларуси.
  • Дефицит бюджета РФ на 2026 год может составить до 100 млрд долларов благодаря санкциям против нефтяной отрасли.
  • Путин хочет приехать в Покровск. И пожалуйста. Все будут аплодировать, потому что мы знаем, чем это закончится.
  • Ситуация в Покровске сложная, но существенных изменений нет. Наши защитники понемногу уничтожают оккупантов, но, прежде всего, нам нужно беречь наш личный состав.
Покровск на карте
Покровск на карте
  • В Покровске россияне есть. Наши их уничтожают понемногу. Потому что нужно беречь личный состав, поскольку оккупанты прячутся в разных домах. Идет серьезное сражение за Покровск и россиянам поставили задачу взять его, потому что они не смогли взять Сумы, не смогли взять Купянск. Они понимают, что Купянск проиграют. Они будут сражаться за Покровск.
  • В ближайшее время будут "дальнобойные санкции" против России. Приоритетные цели уже определены.
Прессконференция Зеленского и Малюка
Прессконференция Зеленского и Малюка

Главные заявления Малюка

  • Защитники мега-эффективно там (в Покровске – ред.) работают. Враг впервые задекларировал год и 3 месяца назад, что мы вот-вот на днях его возьмем. За это время они прошли всего 7 км, но потеряли десятки тысяч убитыми, и я уже молчу о раненых.
  • Один из трех "Орешников" был успешно уничтожен на их территории в Капустином Яре силами ГУР, СБУ и СВР. Это была очень успешная миссия. Уничтожение было стопроцентным.
Орешник, характеристика
Орешник, характеристика
  • СБУ с начала полномасштабного вторжения провела более 160 успешных поражений объектов нефтедобычи России. Служба безопасности поражает именно законные цели, которые на сегодняшний день составляют 90% бюджета Минобороны России. Если брать статистику за сентябрь-октябрь этого года, это 20 объектов: 6 НПЗ, 2 нефтяных терминала, 3 нефтебазы и 9 нефтеперекачивающих станций.
  • Поражение объектов привело к 20% дефициту нефтепродуктов России, а также запрету экспорта бензина до конца этого года.
  • Лучше всего по нашим беспилотникам работают российские "Панцири". С начала 2025 года мы уничтожили 48% из них. Россияне производят около 30 единиц в год, однако количество уничтоженных "Панцирей" превышает это число.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия заявила о готовности к переговорам с Украиной и снова обвинила Киев.

Теги:
#Владимир Зеленский #Война с РФ #Василий Малюк