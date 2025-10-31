Уничтожение "Орешника", россияне в Покровске и удары по РФ. Главные заявления Зеленского и Малюка с пресс-конференции
Зеленский также прокомментировал идею Путина приехать в Покровск
Президент Украины Владимир Зеленский и глава СБУ Василий Малюк на совместной пресс-конференции сделали ряд важных заявлений о войне с Россией и текущей ситуации в Покровске. Глава государства также отметил коварство россиян, ведь, несмотря на потерю одного "Орешника", они могут атаковать этим оружием Украину не менее 6 раз.
Что нужно знать:
- Украина в 2023 году летом уничтожила один "Орешник" на территории России
- Ситуация в Покровске сложная, но контролируемая. ВСУ прилагают максимум усилий
- Бюджет России вероятнее всего будет иметь большой дефицит в 2026 году из-за санкций
"Телеграф" собрал главные заявления Зеленского и Малюка с пресс-конференции. Отметим, что президент Украины подтвердил, что россияне зашли в Покровск, продолжаются бои.
Главные заявления Зеленского
- Россияне могут задействовать до 6 выстрелов "Орешником". Они хотят размещения "Орешника" в Беларуси.
- Дефицит бюджета РФ на 2026 год может составить до 100 млрд долларов благодаря санкциям против нефтяной отрасли.
- Путин хочет приехать в Покровск. И пожалуйста. Все будут аплодировать, потому что мы знаем, чем это закончится.
- Ситуация в Покровске сложная, но существенных изменений нет. Наши защитники понемногу уничтожают оккупантов, но, прежде всего, нам нужно беречь наш личный состав.
- В Покровске россияне есть. Наши их уничтожают понемногу. Потому что нужно беречь личный состав, поскольку оккупанты прячутся в разных домах. Идет серьезное сражение за Покровск и россиянам поставили задачу взять его, потому что они не смогли взять Сумы, не смогли взять Купянск. Они понимают, что Купянск проиграют. Они будут сражаться за Покровск.
- В ближайшее время будут "дальнобойные санкции" против России. Приоритетные цели уже определены.
Главные заявления Малюка
- Защитники мега-эффективно там (в Покровске – ред.) работают. Враг впервые задекларировал год и 3 месяца назад, что мы вот-вот на днях его возьмем. За это время они прошли всего 7 км, но потеряли десятки тысяч убитыми, и я уже молчу о раненых.
- Один из трех "Орешников" был успешно уничтожен на их территории в Капустином Яре силами ГУР, СБУ и СВР. Это была очень успешная миссия. Уничтожение было стопроцентным.
- СБУ с начала полномасштабного вторжения провела более 160 успешных поражений объектов нефтедобычи России. Служба безопасности поражает именно законные цели, которые на сегодняшний день составляют 90% бюджета Минобороны России. Если брать статистику за сентябрь-октябрь этого года, это 20 объектов: 6 НПЗ, 2 нефтяных терминала, 3 нефтебазы и 9 нефтеперекачивающих станций.
- Поражение объектов привело к 20% дефициту нефтепродуктов России, а также запрету экспорта бензина до конца этого года.
- Лучше всего по нашим беспилотникам работают российские "Панцири". С начала 2025 года мы уничтожили 48% из них. Россияне производят около 30 единиц в год, однако количество уничтоженных "Панцирей" превышает это число.
