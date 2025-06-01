Загадочные фуры, огненные видео и негодования россиян: все о массрованной атаке на стратегическую авиацию РФ

Дроны бомбили авиацию России в разных уголках страны

СБУ провело сенсационную массированную операцию против российской стратегической авиации. Только по предварительным данным, более 40 стратегических самолетов армии РФ были повреждены. Атакованы несколько авиабаз в разных уголках России.

"Телеграф" рассказывает все подробности об операции "Паутина".

Аэродромы под атакой

По данным источников "Телеграфа" под массированный налет дронов попало сразу несколько авиабаз:

"Белая" в Иркутской области. Он расположен более, чем 4 тысячах километров от Украины.

Аэродром Белая

"Оленья" в Мурманской области — расстояние от аэродрома до границы с Украиной около 1800 километров.

"Дягилево" (Рязанская область) — 500 километров.

Аэродром "Иваново" (Ивановская область) — 750 километров.

Видео

Операция, которую в СБУ назвали "Паутина" вышла столь масштабной, что без многочисленных видео не обошлось. Источники "Телеграфа" передали нам несколько роликов непосредственно атаки дронов. На них видна горящая авиация России. Утверждается, что среди пораженных целей: А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Видео масштабного пожара есть и с Мурманской области (Оленья).

Загадочные фуры

Сразу после атаки в РосСМИ появилась информация о загадочных фурах, из которых якобы запускали FPV-дроны для атаки на авиабазы. При этом водители фур якобы даже не знали о грузах. Утверждается, что дроны начали вылетать из них после того, как машины достигали определенных точек. Такую информацию распространяют россияне.

По завершению атаки, фуры, вероятно сгорают.

Некоторые из машин якобы могли выглядеть следующим образом.

Подробности операции

По данным источников "Телеграфа", спецоперацию "Паутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации России, готовили более полутора лет. Контролировал ход операции лично Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский. А реализовывал замысел Василий Малюк и коллектив Службы.

Как говорят наши источники, эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения. СБУ сначала переправила в Россию FPV-дроны, а потом — мобильные деревянные домики. Позже на территории России дроны были спрятаны под крыши домиков, расположенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны улетели поражать российские бомбардировщики.

В распоряжении "Телеграфа" есть уникальные фото, где видно как именно готовили дроны к атаке на военные аэродромы.

Реакции

Российские пропагандисты уже называют 1 июня "черным днем российской стратегической авиации" и требуют мести.

Известный российский блогер, специализирующийся на авиатематике, Fighterbomber впал в негодование. Он подтвердил атаку на 4 аэродрома и заявил, что "еще не вечер". Он посетовал на плохую защиту аэродромов и отметил, что операция стала неожиданностью для российских военных.

Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин считает эту операцию "не мирового и не векового масштаба — это тупо запредельный уровень".

"Даже сложно с чем-то сравнить — украинцы, конечно, подняли планку до заоблачных высот. Снимаю шляпу, то что говорится", — сказал он.

Старший лейтенант Сил обороны Украины з позывным "Алекс", который ведет канал "Офіцер" считает, что "это лето уже ничего не сделает лучше".

Блогер и волонтер Сергей Стерненко говорит, что глава СБУ показал россиянам, что такое "демилитаризация", а также "реалии на земле".

Стоит отметить, что 30 мая мы писали о том, что россияне сосредоточили много бомбардировщиков Ту-95 на аэродроме "Оленья".

Напомним, ранее мы писали о том, что до аэродрома "Оленья" уже долетали дроны.