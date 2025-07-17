Медовая история: почему киевский район Бортничи так называется

Этот район сохранил в своем названии память о древнем украинском ремесле, которое было основой благосостояния наших предков более пяти столетий назад

Среди многочисленных районов столицы Бортничи выделяются не только своим расположением, но и уникальной историей названия, рассказывающей о давних традициях украинского народа и его связи с природой. Бортничи – это исторический район, расположенный в юго-восточной части Киева, на территории Дарницкого района. До 1988 года эта местность была поселком городского типа, принадлежавшего Бориспольскому району Киевской области, после чего вошла в состав столицы.

Сегодня Бортничи граничат с зелеными зонами и отличаются тишиной и уютом. А рядом проходят важные транспортные магистрали и удобные автобусные и маршрутные сообщения к станциям метро "Харьковская" и "Бориспольская".

Что такое "борть" и откуда произошло название

Название "Бортничи" ведет свою родословную от старославянского слова "борть" — дуплистого дерева, в котором естественно поселялись дикие пчелы. Именно эти природные ульи стали основой для развития бортничества – одного из древнейших видов пчеловодства на украинских землях.

Улей в дупле

Бортники так называли людей, которые занимались сбором меда диких пчел с лесных бортей. Это ремесло было не просто занятием, а целой отраслью хозяйства, что обеспечивало значительную часть доходов местного населения.

Золотые сутки бортничества

Во времена Киевской Руси бортничество было одной из самых прибыльных отраслей. Мед и воск имели колоссальную ценность — их использовали не только в быту, но и для уплаты налогов, религиозных обрядов, активно экспортировали в европейские страны. Бортники разработали сложную систему ведения хозяйства: они не просто собирали мед, но и ухаживали за бортами, защищали их от медведей и других угроз, передавали свои знания из поколения в поколение.

Современное бортничество

Исторические корни района

Первые письменные упоминания о Бортничах датируются 1508 годом, когда эта территория фигурировала как "бортная земля" — собственность местного князя, впоследствии переданная монастырю. В документах конца XVI-XVII веков поселок Бортничи регулярно упоминается именно в контексте бортницкого промысла.

По данным 1885 года, Бортничи — бывшая государственная деревня при озерах Млынном и Тиннице, содержала 135 дворов, 1032 жителя, имелась православная церковь, 2 постоялых дома, лавка, ветряная мельница. Село входило в состав Броварской (с 1903 — Никольско-Слободской) волости Остерского уезда. В течение веков Бортничи переходили из рук в руки постепенно входя в состав Киевской губернии, а затем и современного Киева.

Наследие в названии

Сегодня Бортничи – это современный район Киева, но его название остается живым свидетельством древних традиций. Она напоминает о временах, когда жизнь людей была тесно связана с лесом, природой и трудолюбивыми пчелами.

Это уникальный пример того, как старые промыслы оставили свой след в топонимике современной столицы. Каждый раз, когда мы слышим или произносим название "Бортничи", мы вспоминаем о тысячелетней традиции украинского пчеловодства и глубокой связи наших предков с природой.

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