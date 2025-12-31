Там делали именно то "Советское шампанское". Как Россия уничтожила легендарный завод, который был визитной карточкой украинского Донбасса

Предприятие лишило свое сердце в оккупации

Под оккупированным и уничтоженным Бахмутом на глубине более 72 метров десятилетиями создавали игристое вино, которое побеждало на международных конкурсах и экспортировалось в два десятка стран. Там, где в XVIII веке немецкий инженер добывал гипс, впоследствии выросло уникальное подземное производство.

Завод Artwinery был не просто предприятием — это была легенда, туристическая достопримечательность Донбасса и символ качественного украинского виноделия. Как полномасштабная война уничтожила один из крупнейших производителей классического игристого в Восточной Европе, рассказывает "Телеграф".

Когда гипсовые штольни превратились в подземное "царство" игристого вина

Как производили продукцию в гипсовых штольнях.

История началась не с вина. В 1880 году немецкий инженер Эдмунд Фарке заключил контракт с бахмутским управлением на строительство алебастровых заводов. Добыча гипса продолжалась, подземные галереи росли, и вскоре под городом появился настоящий подземный город из нескольких километров тоннелей. Никто тогда не думал о вине.

Завод Артемовских шампанских вин в древности. Фото — artwinery.com.ua

Перелом наступил после Второй мировой. Советская власть хотела создать собственное "шампанское", которое не уступало бы французскому. В 1950 году приняли решение использовать бахмутские штольни для производства игристого классическим методом. Условия там были идеальные: постоянная температура 13-14 градусов, влажность 85-90 процентов и огромная площадь – 26 гектаров под землей.

Этикетка легендарного Советского шампанского

В 1954 году из подземных цехов вышла первая партия – 500 тысяч бутылок "Советского шампанского". Это вино мгновенно стало дефицитом. Его разбирали в закрытых магазинах для партийных работников, потому что вкус и качество действительно поражали. В следующем году выпустили уже 1,3 миллиона бутылок, а в 1959-м – 2,7 миллиона. Производство росло каждый год.

Советское шампанское.

Как независимая Украина превратила советский завод в мирового конкурента

После 1991 года завод обрел новую жизнь. Теперь можно создавать собственные торговые марки, не ограничиваясь советскими стандартами. Появились бренды "Артемовское" и "Крым". К 2005 году производство достигло 11,5 миллионов бутылок ежегодно.

Шампанское Артемовское и Крым из Бахмута. Фото — Карачун

В 2007 году началась масштабная модернизация. Заменили оборудование в автоматизированных цехах, полностью обновили лабораторию, частично автоматизировали процессы, ранее выполнявшиеся вручную. Результат превзошел ожидания – мощность выросла до 25 миллионов бутылок в год.

Как выглядели винодельческие. Фото — discover.ua

Технология оставалась классической, как во французской Шампани. Вино бродило и выдерживалось непосредственно в бутылках минимум 9 месяцев, а некоторые сорта – 3 года и больше.

Мастера-ремуеры каждый день вручную возвращали каждую бутылку на определенный угол, чтобы осадок собрался у пробки. Это трудоемкий процесс, но именно он давал тот же вкус и качество.

Винодельни в Бахмуте. Фото — navigator-ukraina.com.ua

В 2016 году предприятие сменило название на Artwinery. Уже тогда продукция экспортировалась более чем в 20 стран — Германию, Австрию, Канаду, Австралию, Израиль, даже Таиланд. В 2020-м выдержанное игристое Artwine Brut Rose признали лучшим в мире в своей категории на международном конкурсе в Дюссельдорфе. Всего в коллекции завода было 13 Гран-при, 76 золотых и 44 серебряных медали.

Здесь работали специалисты высокого уровня. Фото — discover

Битва за Бахмут превратила туристическую изюминку в зону разрушения

Как выглядели мощности завода до полномасштабного вторжения

До начала полномасштабного вторжения завод был одним из самых популярных туристических объектов Донбасса. Экскурсии по подземным залам с дегустацией считались обязательной программой для посетителей региона. Тысячи людей ежегодно спускались на 72 метра вглубь, любовались километрами подземных галерей и пробовали вино, выдержанное в уникальных условиях.

Война все изменила. Бахмут оказался на линии фронта, бои становились все более жестокими. Большинство сотрудников эвакуировались. Руководству удалось вывезти значительную часть готовой продукции, пока город еще не стал недоступен. Три работника предприятия погибли от российских ударов, а россияне устроили на заводе военную базу.

Как выглядел Бахмут в 2023 году. Фото — Ян Доброносов, Телеграф.

Надземные здания завода подверглись катастрофическим разрушениям. Подземные штольни благодаря глубине остались относительно целыми, но доступа к ним больше нет. Оборудование, десятилетиями обеспечивающее производство, осталось в Бахмуте.

Как традиции выжили, несмотря на потерю уникального места

В марте 2023-го стало известно – Artwinery релоцировался в Одесскую область. Производство начали на мощностях партнеров в благоприятном климатическом поясе рядом с виноградниками. Там наладили розлив пяти самых популярных видов игристого из линейки бренда.

На новом месте смогли также организовать выдержку и созревание вина, хранившегося в бахмутских подземных галереях до вторжения. Бренд продолжил работу, его продукцию по-прежнему можно найти в украинских магазинах.

Где производят Артемовское шампанское после начала полномасштабной войны

Однако потеря уникальных подземных цехов — это не только экономический ущерб. Гипсовые штольни на глубине 72 метра с идеальным природным микроклиматом были уникальным явлением для Восточной Европы. Температура и влажность там поддерживались естественным образом круглый год, без оборудования. Такие условия невозможно воспроизвести искусственно.

Подземные цеха в гипсовых штольнях.

Для многих украинцев бахмутское игристое стало символом праздника. Завод продолжает работать, но тот уникальный подземный город, где десятилетиями создавали вино мирового уровня, остался в оккупации.

