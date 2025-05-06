Его перестраивали несколько раз: как раньше выглядел речной порт в Днепре
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Когда-то отсюда начинались речные путешествия в Киев и Запорожье
Речной порт в Днепре играл очень важную роль в жизни города. Еще до появления железных дорог и автомагистралей именно по воде в город прибывали грузы и пассажиры. Речной порт был не просто транспортным узлом — он был настоящими воротами Днепра, его лицом и частью повседневной жизни. Сюда приходили пароходы, отправлялись теплоходы, кипела работа, а здание вокзала стало одним из узнаваемых символов Днепра.
Пароходство на Днепре началось ещё в XIX веке. Уже в 1823 году по реке пошёл первый пароход, а с 1846 года сюда начали добираться суда промышленника С.И. Мальцева. Есть основания полагать, что именно они первыми достигли Екатеринослава, как тогда назывался Днепр. Активное развитие речного транспорта началось в 1858 году с созданием "Общества пароходства по Днепру и его притокам", позже переименованного в "Первое пароходное общество". В 1892 году появилось второе аналогичное объединение.
Развитие лесной торговли сделало речной транспорт особенно важным. Лесные пристани в центре города гудели от движения — они были самыми шумными и оживлёнными местами Екатеринослава. Но с появлением железных дорог значение речного пути постепенно снижалось. Несмотря на это, в августе 1927 года было принято стратегическое решение — построить в Днепре новый речной порт. Его открыли в 1933 году. С длиной причальной стенки в три километра он стал одним из крупнейших на реке.
Настоящий расцвет речного порта пришёлся на советские годы. В 1952 году было построено здание речного вокзала в стиле сталинского ампира — с башенкой, колоннами и голубой крышей. Оно стало архитектурной визиткой города. Отсюда по Днепру регулярно отправлялись "Ракеты" и "Метеоры", на которых можно было добраться до Киева.
Транспорт по воде был неотъемлемой частью жизни горожан: по реке добирались на дачи, ездили в другие города, отправлялись в путешествия. По воспоминаниям очевидцев, у причалов нередко швартовались одновременно по три судна, и пассажиры переходили между ними по трапам.
В 1960 году в порт прибыл первый теплоход на подводных крыльях. К 1980 году по объёму перевозок Днепровский порт занимал второе место на реке, уступая только Киеву. Тогда же начался регулярный приём судов типа "река–море" — после Запорожья это был второй порт с такой возможностью.
Старое здание вокзала уже не справлялось с нагрузкой. В 1982 году был открыт новый речной вокзал, спроектированный архитектором Владимиром Весниным. Его здание визуально напоминает огромный корабль.
Его расположили перпендикулярно реке, вблизи недостроенной гостиницы "Парус". Новый вокзал официально завершили в 1985 году. Внутри, помимо служебных помещений, разместили ресторан, зал ожидания, комнаты отдыха и даже танцпол.
Но с начала 1990-х речной трафик резко сократился. Суда практически перестали заходить, речные трамвайчики исчезли, а просторные помещения вокзала начали пустовать. Со временем здесь обосновались магазины сантехники, мебели, автосалон.
В 2020 году появился проект реконструкции вокзала — его хотели превратить в бизнес-центр под названием River Side с террасой, причалом и паркингом. Но проект оказался "замороженным" — частный инвестор приостановил его реализацию на неопределённый срок.