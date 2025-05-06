Его перестраивали несколько раз: как раньше выглядел речной порт в Днепре

Когда-то отсюда начинались речные путешествия в Киев и Запорожье

Речной порт в Днепре играл очень важную роль в жизни города. Еще до появления железных дорог и автомагистралей именно по воде в город прибывали грузы и пассажиры. Речной порт был не просто транспортным узлом — он был настоящими воротами Днепра, его лицом и частью повседневной жизни. Сюда приходили пароходы, отправлялись теплоходы, кипела работа, а здание вокзала стало одним из узнаваемых символов Днепра.

Пароходство на Днепре началось ещё в XIX веке. Уже в 1823 году по реке пошёл первый пароход, а с 1846 года сюда начали добираться суда промышленника С.И. Мальцева. Есть основания полагать, что именно они первыми достигли Екатеринослава, как тогда назывался Днепр. Активное развитие речного транспорта началось в 1858 году с созданием "Общества пароходства по Днепру и его притокам", позже переименованного в "Первое пароходное общество". В 1892 году появилось второе аналогичное объединение.

Развитие лесной торговли сделало речной транспорт особенно важным. Лесные пристани в центре города гудели от движения — они были самыми шумными и оживлёнными местами Екатеринослава. Но с появлением железных дорог значение речного пути постепенно снижалось. Несмотря на это, в августе 1927 года было принято стратегическое решение — построить в Днепре новый речной порт. Его открыли в 1933 году. С длиной причальной стенки в три километра он стал одним из крупнейших на реке.

Речной порт в Днепре в 50-е годы

Настоящий расцвет речного порта пришёлся на советские годы. В 1952 году было построено здание речного вокзала в стиле сталинского ампира — с башенкой, колоннами и голубой крышей. Оно стало архитектурной визиткой города. Отсюда по Днепру регулярно отправлялись "Ракеты" и "Метеоры", на которых можно было добраться до Киева.

Транспорт по воде был неотъемлемой частью жизни горожан: по реке добирались на дачи, ездили в другие города, отправлялись в путешествия. По воспоминаниям очевидцев, у причалов нередко швартовались одновременно по три судна, и пассажиры переходили между ними по трапам.

В 1960 году в порт прибыл первый теплоход на подводных крыльях. К 1980 году по объёму перевозок Днепровский порт занимал второе место на реке, уступая только Киеву. Тогда же начался регулярный приём судов типа "река–море" — после Запорожья это был второй порт с такой возможностью.

Старое здание вокзала уже не справлялось с нагрузкой. В 1982 году был открыт новый речной вокзал, спроектированный архитектором Владимиром Весниным. Его здание визуально напоминает огромный корабль.

Строительство нового здания порта

Его расположили перпендикулярно реке, вблизи недостроенной гостиницы "Парус". Новый вокзал официально завершили в 1985 году. Внутри, помимо служебных помещений, разместили ресторан, зал ожидания, комнаты отдыха и даже танцпол.

Но с начала 1990-х речной трафик резко сократился. Суда практически перестали заходить, речные трамвайчики исчезли, а просторные помещения вокзала начали пустовать. Со временем здесь обосновались магазины сантехники, мебели, автосалон.

В 2020 году появился проект реконструкции вокзала — его хотели превратить в бизнес-центр под названием River Side с террасой, причалом и паркингом. Но проект оказался "замороженным" — частный инвестор приостановил его реализацию на неопределённый срок.