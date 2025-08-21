Трамп получил пощечину от Путина? Россияне сожгли завод его американских друзей, будет ли реакция

"Телеграф" рассказывает, будет ли реакция Трампа на дерзкий ход Путина и к чему это приведет

Утром 21 августа россияне нанесли ракетный удар по Мукачево в Закарпатье. Под обстрел попала территория завода американской компании Flex, производящей электронику для мировых брендов. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар, есть раненные среди работников.

"Телеграф" рассказывает, может ли путинская атака на американское предприятие изменить отношение президента США Трампа к главе Кремля Путина и какие последствия будет иметь этот удар для будущих переговоров о мире.

Путину по цимбалам, что там думает Трамп?

Крылатые ракеты попали в завод компании Flex International в Мукачево. Предприятие обеспечивает работой тысячи жителей Закарпатья и производит продукцию ведущих мировых брендов. К счастью, погибших нет, но несколько работников получили ранения.

Из-за густого дыма от пожара городские власти призвали жителей не выходить на улицу без надобности и плотно закрыть окна. На месте работают спасательные службы – они пытаются локализовать огонь на территории предприятия.

Под прицелом американская гордость

Flex работает в Украине с 2000 года и является одним из мировых лидеров по контрактному производству электроники. Первоначально компания разместилась на базе радиозавода в Берегово, а в 2012 году построила современный завод в Мукачево. Предприятие планировало трудоустроить до 1500 человек за пять лет, но фактически там работает более 3500 человек.

На мукачевском заводе производят комплектующие для электротехники, кофеварки, картриджи для принтеров и электронные ценники. Flex выполняет заказы для таких гигантов как Google, Nike, Teradata и Lenovo и всего работает для 12 сфер промышленности. Акции компании котируются на американской бирже NASDAQ, а сама Flex входит в индекс NASDAQ-100. Компанию возглавляет генеральный директор Майк Макнамара. У предприятия есть мощные связи с американским бизнесом.

Гражданский объект без военного значения

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что россияне атаковали чисто гражданский объект. "Одна из ракет поразила крупного американского производителя электроники в нашем западном регионе, что привело к серьезным повреждениям и пострадавшим. Полностью гражданский объект, не имеющий ничего общего с обороной или военными", — написал дипломат.

Сибига подчеркнул, что удар не имел никакой военной логики или необходимости. По его словам, это только террор против людей, бизнеса и нормальной жизни в Украине.

Пост главы МИД Андрея Сибиги

Трамп включит игнор?

Чтобы узнать, может ли атака на американское предприятие изменить отношение президента США Трампа к главе Кремля Путина и как он вообще на это отреагирует, "Телеграф" обратился к политологу Алексею Голобуцкому. Он считает, что атака на американское предприятие может повлиять на будущую политику Трампа по отношению к Путину.

"Конечно, пока проснется Трамп, кадры пожара будут во всех американских изданиях. На фасаде американский флаг. Компания зарегистрирована в Сингапуре, но она имеет американский капитал и историю. Трампу будет трудно отмахнуться от факта атаки на американский бизнес", считает Алексей Голобуцкий.

В то же время, политолог сомневается, что это событие кардинально изменит подход будущего президента США. "Трамп идет по определенной логике, и все эти слова, которые он рассказывает о Путине, ничего не стоят для него. Сломает ли эту логику эта атака? Сомневаюсь", — отметил политолог.

Для Трампа вся промышленность Украины — абстракция, но есть нюанс

Эксперт предполагает, что удар по американскому предприятию может отчасти изменить восприятие ситуации новым президентом США. "Для Трампа соглашение о мире важнее всего. Может, он скажет, что это все плохо, но для Трампа все предприятия в Украине — абстракция. Однако именно американский завод может стать меньшей абстракцией для Трампа, и возможно, повлияет на то, как дальше он будет себя вести по отношению к Путину ", — заметил Голобуцкий.

Политолог не исключает, что россияне попытаются оправдать атаку, заявив о наличии рядом какого-нибудь военного объекта. Однако факт остается фактом – под удар попало американское предприятие с тысячами гражданских работников.

Ранее "Телеграф" писал, о чем говорит новая массированная атака, когда ждать следующей и как США пострадали от нее. Прокомментировал масштабную атаку президент Украины Владимир Зеленский. Он также отметил, что удар по американскому предприятию – это показательный момент.