Можно обменять на Ланос: украинец нашел у себя редкую монету, как она выглядит и сколько стоит

Украинец показал свою монету 1998 года. Как оказалось, такая находка может стоить, как подержанный автомобиль.

Об этом свидетельствуют данные нумизматических сайтов.

В своем посте автор попросил комментаторов оценить его монету. Речь идет о коллекционной двухгривневой монете, посвященной ежегодному собрание Совета управляющих ЕБРР. Выпустили её в 1998 году.

Монета 2 гривны - Ежегодное собрание Совета управляющих ЕБРР

Подробности:

На аверсе монеты размещено изображение малого Государственного герба Украины в условном квадрате, образованном прямыми надписями: УКРАИНА (вверху), 2 ГРИВНИ (внизу), 1998 (слева);

На реверсе монеты размещен логотип Ежегодных сборов Совета Управляющих ЕБРР в Киеве в 1998 году, который состоит из изображения памятника легендарным основателям Киева и логотип собственно ЕБРР, в условном квадрате, образованном прямыми надписями: EBRD ANNUAL MEETING (внизу), BOARD OF GOVERNORS (справа), KYIV MAY 1998 (слева);

Тираж — 10 000;

Металл — нейзильбер.

Стоимость:

Данная монета высоко ценится среди коллекционеров. На различных нумизматических сайтах такие продают от 11 до 35 тысяч гривен.

Комментаторы под постом также высоко оценили стоимость монеты, а некоторые даже иронично предложили её обменять на автомобиль "Ланос" или "Жигули". Действительно, на сайтах по продаже авто стоимость, например, "Ланоса" стартует от 30 тысяч гривен, что совпадает со стоимостью монеты.

Стоимость Ланоса в Украине

