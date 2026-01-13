Можна обміняти на Ланос: українець знайшов у себе рідкісну монету, як вона виглядає та скільки коштує

Виріб високо цінується серед колекціонерів

Українець показав свою монету 1998 року. Як виявилося, така знахідка може коштувати, як уживаний автомобіль.

Про це свідчать дані нумізматичних сайтів.

У своєму пості автор попросив коментаторів оцінити його монету. Йдеться про колекційну двогривневу монету, присвячену щорічним зборам Ради управляючих ЄБРР. Випустили її у1998 році.

Монета 2 гривні — Щорічні збори Ради керуючих ЄБРР

Подробиці:

На аверсі монети розміщено зображення малого Державного герба України в умовному квадраті, утвореному прямими написами: УКРАЇНА (зверху), 2 ГРИВНІ (знизу), 1998 (ліворуч);

На реверсі монети розміщено логотип Щорічних зборів Ради Управляючих ЄБРР у Києві у 1998 році, який складається із зображення пам’ятника легендарним засновникам Києва та логотип власне ЄБРР, в умовному квадраті, утвореному прямими написами: EBRD ANNUAL MEETING (внизу), BOARD 1998 (ліворуч);

Тираж — 10 000;

Метал – нейзильбер.

Вартість:

Ця монета високо цінується серед колекціонерів. На різних нумізматичних сайтах такі продають від 11 до 35 тисяч гривень.

Коментатори під постом також високо оцінили вартість монети, а дехто навіть іронічно запропонував її обміняти на автомобіль "Ланос" або "Жигулі". Справді, на сайтах продажу авто вартість, наприклад, "Ланоса" стартує від 30 тисяч гривень, що збігається з вартістю монети.

Вартість Ланосу в Україні

