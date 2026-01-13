Можна обміняти на Ланос: українець знайшов у себе рідкісну монету, як вона виглядає та скільки коштує
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Виріб високо цінується серед колекціонерів
Українець показав свою монету 1998 року. Як виявилося, така знахідка може коштувати, як уживаний автомобіль.
Про це свідчать дані нумізматичних сайтів.
У своєму пості автор попросив коментаторів оцінити його монету. Йдеться про колекційну двогривневу монету, присвячену щорічним зборам Ради управляючих ЄБРР. Випустили її у1998 році.
Подробиці:
- На аверсі монети розміщено зображення малого Державного герба України в умовному квадраті, утвореному прямими написами: УКРАЇНА (зверху), 2 ГРИВНІ (знизу), 1998 (ліворуч);
- На реверсі монети розміщено логотип Щорічних зборів Ради Управляючих ЄБРР у Києві у 1998 році, який складається із зображення пам’ятника легендарним засновникам Києва та логотип власне ЄБРР, в умовному квадраті, утвореному прямими написами: EBRD ANNUAL MEETING (внизу), BOARD 1998 (ліворуч);
- Тираж — 10 000;
- Метал – нейзильбер.
Вартість:
Ця монета високо цінується серед колекціонерів. На різних нумізматичних сайтах такі продають від 11 до 35 тисяч гривень.
Коментатори під постом також високо оцінили вартість монети, а дехто навіть іронічно запропонував її обміняти на автомобіль "Ланос" або "Жигулі". Справді, на сайтах продажу авто вартість, наприклад, "Ланоса" стартує від 30 тисяч гривень, що збігається з вартістю монети.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нова монета може з’явитися в Україні на Новий рік.