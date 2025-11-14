Сотни пригородных рейсов могут исчезнуть, а поезда на запад Украины – убыточны: что происходит с Укрзализныцей

Какие направления УЗ работают в минус и почему компания терпит убытки — в материале "Телеграфа".

Более половины регулярных рейсов Укрзализныци убыточны, а сотни пригородных рейсов могут отменить в любой момент. Из 98 регулярных маршрутов 56 работают в минус.

Что нужно знать

56 из 98 регулярных маршрутов Укрзализныци работают в убыток

Больше всего проблем на западных направлениях и пригородных перевозках

Компания зарабатывает только на некоторых скоростных сообщениях

Об этом пишет Rail.insider. Зарабатывать деньги компания может только на высокоскоростных маршрутах между крупными городами. К примеру, поездах Киев – Днепр, а также часть рейсов Киев – Львов, Киев – Харьков и Киев – Одесса. Приблизившиеся к самоокупаемости рейсы не достигли ее — Киев — Винница, Киев — Хмельницкий, Киев — Запорожье.

Убыточными для Укрзализныци преимущественно западные направления, несмотря на то, что купить на них билеты еще тот квест. Это маршруты Киев — Ужгород, Киев — Черновцы, а также часть межрегиональных рейсов, таких как Харьков — Львов.

Маршруты УЗ по степени убыточности

Укрзализныця объясняет убыточность комплексом причин. Среди них малый пассажиропоток, потребность в обновлении инфраструктуры, изношенный подвижной состав. Убыточность поездов западных направлений имеет другую причину — на неэлектрифицированных участках приходится использовать значительно дороже тепловозы. Особенно это ощутимо на "горных" направлениях: Яремче, Ясиня и других туристических точек.

Чтобы оптимизировать перевозку в 2026 году УЗ планирует закупить двухэтажные вагоны. При одинаковых затратах на обслуживание они будут перевозить на 80% пассажиров больше, говорят в компании.

Первые под угрозой — пригородные перевозки

Самая сложная ситуация – в секторе пригородных поездов. Они покрывают менее 10% расходов, и именно здесь Укрзализныця может пойти на самые болезненные шаги. В случае нехватки ресурсов компания предупреждает: под угрозой отмены — до 501 пригородного рейса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что тепловозами "Укрзалізниця" вынуждена пользоваться и из-за больших обстрелов. Именно так до станций доезжают поезда "Интерсити".