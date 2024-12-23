Не только Буковель: куда стоит поехать в Украине покататься на лыжах (фото, видео)

Развлечения на курортах можно найти и не связанные с лыжами и сноубордом, это катание на санках или лошадях, или отдых в чане

Снежной сказки в Карпатах Рождества ждать не стоит, однако горнолыжные курорты могут помочь почувствовать атмосферу зимы. В Украине есть горнолыжные курорты, которые привлекают туристов своими живописными видами, развитой инфраструктурой и возможностями активного отдыха. "Телеграф" узнал цены на посещение курортов на Рождество на имеющиеся номера и стоимость подъемников.

Буковель (Ивано-Франковская область)

Самый большой и самый дорогой горнолыжный курорт Украины, расположенный между пятью горами: Буковель, Довга, Бабий Погар, Бульчиньоха и Черная Клева, однако курорт находится внизу одноименной горы Буковель. Протяженность трасс Буковеля – 50 километров. Здесь имеется более 60 спусков разной степени сложности. В праздничные и выходные дни на подъемник большие очереди.

Стоимость номеров на Рождество – от 1800 грн.

Стоимость ski-пассов на 19.12.24 — 01.01.25 за один подъем 400 грн общий, 300 грн льготный, 800 грн VIP.

Драгобрат (Закарпатская область)

Высочайший высокогорный курорт Украины, расположенный на высоте 1500 м над уровнем моря. Известен своими фристайл-трассами и продолжительным сезоном катания с ноября по май. Здесь имеется более 20 трасс общей протяженностью около 10 км. Добраться сюда не так просто, как в другие курорты.

Стоимость номеров на Рождество – от 1500 грн.

Стоимость ski-пассов подъемник №1 Leitner Вершина Карпат (1500 м) — 200 грн 1 подъем.

Славско (Львовская область)

Популярный курорт находится в 130 км от Львова. Здесь расположены 11 трасс разной сложности. Именно здесь работает самый длинный кресельный подъемник в Украине (2700 м). Кроме подъемников в самом Славско, рядом есть несколько горнолыжных комплексов.

Стоимость номеров на Рождество – от 600 грн.

Стоимость ski-пассов 20.12.24-16.01.25 "Захар Беркут" — 900 за 3 часа. Уточнить цены подъемников в Славском можно по телефону г. Тростян +380673000259, г. Погар +380677226155.

Пилипец (Закарпатская область)

Курорт у подножия гор Гимба и Магура-Жида, известный своими трассами для фрирайда. Общая протяженность трасс составляет около 20 км. Лучше сюда ехать в снежный сезон, ведь искусственного заснежения нет. В отличие от Буковеля, туристов здесь меньше.

Стоимость номеров на Рождество – от 600 грн.

Стоимость ski-пассов Пилипец – экскурсионный (вверх\вниз) полная – 300 грн, льготная – 200 грн. Подъем и спуск: 180/130 грн.

Красия (Закарпатская область)

Красие

Расположенный в селе Вышка, этот курорт не так многолюден. Здесь есть трассы для начинающих и профессионалов, а также самая длинная лыжная трасса в Украине протяженностью 3,5 км.

Стоимость номеров на Рождество – от 1450 грн.

Стоимость ski-пассов на пол дня (9:00-13:00/13:00-17:00) взрослый 750 грн, льготный — 550 грн. Цены 30 декабря 2024 — 10 января 2025 — 850 грн/600 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как интересно провести время во Львове на Рождество и Новый год. Если хочется более камерного отдыха — Каменец-Подольский ждет туристов.