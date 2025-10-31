"Дорого-богато": сколько придется заплатить за жилье в Буковеле на Новый год

В сети уже бронируют жилье в Буковеле на Новый год. Позже может быть дороже

До Нового года еще два месяца, однако предусмотрительные украинцы уже задумались о том, где будут отмечать этот праздник. Немало людей ездит в это время в Буковель.

"Телеграф" решил рассказать о том, что уже можно забронировать для встречи Нового года, и какие цены.

Жилье с одной спальней

Для пары, которая решила поселиться вдвоем, подойдет небольшое жилье с одной спальней. На Booking.com можно найти разные варианты, но на популярном курорте да еще и в праздники, три ночи с 31 декабря по 3 января обойдутся в кругленькую сумму.

Дом с тремя кроватями в одной спальне, одним санузлом и гостиной предлагают за 38 813 грн. Его площадь составляет 50 квадратных метров. На фоне других этот вариант выглядит довольно экономным.

Есть вариант снять номер с одной кроватью в Ганц & Спа за 40 950 грн. В стоимость входит завтрак.

В Shelter Apart Hotel сдаются крохотные апартаменты, занимающие всего 21 квадратный метр. Это жилье подойдет для тех, кто не собирается проводить здесь много времени, а праздник будет встречать в ресторане или в гостях. Цена аренды на праздничные три ночи составляет 62 400 грн.

Нечто подобное можно арендовать и в Mountain Residence. Площадь – 26 квадратов, стоимость – 68 403 грн. Стоит отметить, что в нее входит завтрак.

Жилье для компаний

Не редко в горы на Новый год отправляются целыми компаниями. Во-первых, это весело, во-вторых, это все же экономнее. В сети пока еще есть большой выбор отдельных домов. Цены различаются в зависимости от уровня жилья и количества человек, которые будут там проживать, и могут превышать 200 000 грн.

Двухэтажные апартаменты на две спальни, правда с одним санузлом пока еще можно снять на новогодние дни за 86 400 грн. Площадь виллы составляет 75 квадратов. Жилье рассчитано на 4 человек.

На сайте предлагается трехэтажное шале площадью 149 квадратов. В доме есть три спальни, три ванных комнаты, а также две гостиных. За три ночи с 31 декабря по 3 января придется выложить 169 200 грн.

Другое шале подойдет для более многочисленной компании. Его площадь составляет 180 квадратных метров, а в доме имеется пять спален с отдельными санузлами. Чтобы арендовать дом на те же три ночи, придется раскошелиться аж на 216 000 грн. Хотя, возможно, этот вариант будет даже выгоднее. Это зависит от количества человек.

Напомним, еще 18 октября в районе горнолыжного курорта Буковель в Ивано-Франковской области пошел довольно сильный снег. Кадры непогоды активно распространяли в соцсетях.