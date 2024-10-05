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Национальный герой, наемник или претендент на престол в Речи Посполитой? Наливайко и его неудавшееся восстание

Автор
Сергей Махун
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Семерий (Северин) Наливайко и картина "Взятие Луцкого замка Семерием Наливайко" художника Бориса Карабулина, 1968 год
Семерий (Северин) Наливайко и картина "Взятие Луцкого замка Семерием Наливайко" художника Бориса Карабулина, 1968 год

"Наливайкова война" стала предвестником краха Польско-Литовского государства

Пантеон национальных героев Украины в значительной степени состоит из фигур, связанных с периодом, который называют Казатчина (Казаччина). 5 октября 1594 года на украинских землях Польского королевства началось восстание, которое в советской историографии называли исключительно "крестьянско-казацким". Его постоянно "привязывали" к борьбе против "польских панов" и экспансии католической церкви. Но это полуправда…

Для кого-то наш герой – жестокий и неразборчивый в средствах кондотьер, а для кого-то остается воплощением добродетелей украинского казачества и ревностным защитником православной веры. Типичным запорожским казаком его назвать сложно. Некоторые из беллетристов даже называют Семерия Наливайко сыном Гальшки Острожской, которую из-за ее трагической судьбы прозвали "черной княгиней", и ее любимого — князя Дмитрия Сангушко, убитого в Чехии в 1554 году. А значит – внуком Беаты Костелецкой – внебрачной дочери польского короля Сигизмунда I Старого. Возможно, Семерий был не просто княжеского рода, но даже королевского?! И мог быть одним из претендентов на корону в Речи Посполитой? Эти вопросы остаются открытыми ввиду отсутствия задокументированных свидетельств…

Участие в походах короля и императора

Родился наш герой (не Северин, как его называют, а Семерий или Семексий – именно так он подписывался) приблизительно в 1559 или 1560 году в городке Гусятин Тернопольской области в семье скорняка. Известный украинский историк Наталья Яковенко считает, что "род Наливайко-Бирковских принадлежал к бояр-слугам князей Острожских, а один из братьев Северина, Демьян, был даже настоятелем соборной замковой церкви в Остроге…" ("Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України").

Сведений о Наливайко до 1590 года мало. Получил хорошее образование (возможно, в коллегиуме в Остроге), участвовал в походах короля Речи Посполитой Стефана Батория против турок и татар. Во время восстания под предводительством Криштофа Косинского (1591—1593) в качестве сотника дворовой хоругви князей Острожских участвовал в кровавой битве под Пяткой, где казацкую армию разгромили. Низовики долго этого не прощали Наливайко…

В начале 1590-х Наливайко принимает участие как наемник императора Рудольфа II Габсбурга в боях с турками и валахами на территории Молдовы и Трансильвании. Дмитрий Яворницкий в "Истории запорожских казаков" писал, что его войско состояло из "людей разного народа, иногда беглых и преступников". Осенью 1594 года наливайковцы совершили еще один поход в Молдову, а уже в следующем году – и снова под флагом Габсбургов – в Молдову и северную Венгрию.

Взятие крепости Измаил украинскими казаками во главе с Семерием Наливайко в 1595 году. Картина Петра Петровичева, до 1947 года
"Взятие крепости Измаил украинскими казаками во главе с Семерием Наливайко в 1595 году". Картина Петра Петровичева, до 1947 года

В дальнейшем отряды низовиков под руководством Григория Лободы, Матвея Шаулы и "охотники" Семерия Наливайко размещались на "лежах" — в имениях шляхты Брацлавщины и южной Волыни. Они требовали от шляхты так называемых станций (натуральных налогов) для содержания своих отрядов. Часто фураж и продовольствие у шляхтичей отбирали силой.

А уже в начале 1595 года восстание развернулось в полную силу. Страдали магнаты и шляхта, и в основном сторонники будущей унии с Римом (Брестская уния подписана в 1596 году). Среди них – луцкий староста Александр Семашко и луцкий владыка Кирилл Терлецкий.

Взятие Луцкого замка Семерием Наливайко". Художник Борис Карабулин, 1968 год
Взятие Луцкого замка Семерием Наливайко". Художник Борис Карабулин, 1968 год

Они были врагами могущественного князя Василия-Константина Острожского, защищавшего права православных. "Очевидно, что эти нападения казаки совершали по заказу Острожского, чьи личные поместья они почти не затрагивали. Кое-что из награбленного во время нападений на поселке Семашко позже было опознано в Остроге среди вещей князя Острожского", — пишет украинский историк, профессор Гарварда Сергей Плохий в книге "Наливайкова віра: козацтво та релігія у ранньомодерній Україні".

Соглашение о казацкой автономии

Осенью 1595 года начинается большой рейд наливайковцев – через Волынь, Полесье, юго-восточную Беларусь. Там в городах Слуцк, Бобруйск и Могилев и многих городках наливайковцы получали контрибуции у состоятельных мещан и шляхты, опять же, в большинстве своем, сторонников унии.

В конце сентября 1595 года большой отряд во главе с Семерием Наливайко возвращается в Луцк. Там как раз проходили сеймик шляхты и ярмарка. Шляхта и мещане заплатили огромный выкуп. Василий-Константин Острожский был доволен, потому что имел в 1574 году немало проблем в борьбе за возвращение родительского наследия — как раз в Луцком суде … Похоже, что старый князь вел двойную игру: дворовая охрана князя наполовину состояла из отчаянных наливайковцев …

Князь Василий-Константин Острожский. Картина неизвестного художника XVII столетия. Музей истории Острожской академии
Князь Василий-Константин Острожский. Картина неизвестного художника XVII столетия. Музей истории Острожской академии

В январе 1596 года Наливайко вернулся на Волынь после очередного рейда в Беларусь, устроив в Степани (владениях князей Острожских) зимнюю квартиру. Наконец, после неудачной войны короля Сигизмунда III Ваза в Швеции (он пытался вернуть престол в Стокгольме), варшавское правительство решило вмешаться в ситуацию.

В январе 1596 года Семерий, пытаясь достичь мирового соглашения с королевской властью, пишет письмо королю, к которому добавляет Кондицию (Соглашение) об обустройстве казацкой автономной структуры в рамках Речи Посполитой. Он изложил и свой план примирения с королевской властью: просил выделить ему земли между Бугом и Днестром и расквартировать там двухтысячное войско (на содержании короля) для борьбы с турками и татарами.

Семерий надеялся стать настоящим князем-владыкой с широкими правами на достаточно обширной территории. Это уже был вызов государству…

Кровавый конец "Наливайковой войны"

Коронная армия во главе с полным гетманом Станиславом Жолкевским в феврале 1596 года отправилась на Волынь. К ней присоединились хоругви многих магнатов и князей – Заславские, Потоцкие, Вишневецкие, Радзивиллы, Ружинские… Однако Василий-Константин Острожский опять демонстративно не участвовал в подавлении восстания. К тому времени наливайковцы и запорожцы уже много месяцев контролировали почти треть украинских земель и значительную часть Белой Руси.

В Варшаве хорошо знали о непростых отношениях между сечевиками и наливайковцами. Так, королевский секретарь Рейнольд Гейденштейн писал: "Лобода руководил старыми чистой крови низовиками, а Наливайко подчинялись одни преступники и беглые". Наталья Яковенко пишет: "За этим утверждением должна была стоять доля правды, потому что такого человеческого материала, о котором говорит Гейденштейн, всегда хватало среди пестрого "украинского люда". С другой стороны, речь шла не о беглых селянах, которым сам казацкий вожак в уже упоминавшемся письме к королю предлагал "обрезать нос и уши, не допуская к (казацкому) войску". В отрядах Семерия было немало шляхтичей и мелких князей.

Карательная, хорошо вооруженная армия догнала у урочища Острый Камень отступавшее казацкое войско во главе с Семерием Наливайко и Матвеем Шаулой (Григорий Лобода в то время утратил булаву). Поляки бросились в атаку, но их встретили плотным огнем артиллерии и ружей. Наливайковцы и низовики организованно подошли к Днепру и переправились близ Триполья на Левобережье.

Они отступали на границу с Московским царством. Из более чем десяти тысяч повстанцев только три-четыре тысячи были способны принять бой. Женщины, дети и старики тормозили отступление. 26 мая 1596 года кавалерия гетмана Жолкевского оцепила повстанцев, построивших у реки Солоница (Лубенщина) укрепление из связанных цепями повозок, окружив их валом и рвом. Около двух недель они выдерживали атаки жолнеров и пехотинцев, а также обстрел из пушек.

Казацкий лагерь под Солоницей, 1596 год. Гравюра XVII века
Казацкий лагерь под Солоницей, 1596 год. Гравюра XVII века

Но недостаток продовольствия, отсутствие единства между реестровыми казаками, наливайковцами и "показаченными" селянами привели к трагической развязке. Полякам удалось окончательно посеять раздор между повстанцами. Ведя переговоры только с гетманом Лободой (снова вернувшим булаву после тяжелого ранения Шаулы), они разожгли новый конфликт, завершившийся уже привычной у запорожцев "черной радой". На ней Лободу казнили, имея доказательства его измены.

Новый гетман Криштоф Кремпский вместе с Семерием Наливайко продолжил оборону лагеря. Ситуация усугубилась, когда поляки, получив подкрепление и тяжелые пушки, несколько дней вели непрерывный обстрел. Утром 8 июня 1596 года казаки капитулировали; старшина реестровых казаков арестовала Наливайко и Шаулу, передав их полякам. Кремпскому с более чем тысячей всадников удалось с боем вырваться из окружения.

Поляки требовали возвращения всех беглых селян. Отказ выполнить эти условия и внезапное нападение на лагерь завершили дело. "Так их рубили немилосердно, что милю или больше труп лежал на трупе", — писал очевидец событий с польской стороны. "Наливайкова война" закончилась настоящей резней…

Как казнили Наливайко

Матвея Шаулу и других вожаков запорожцев казнили тем же летом во Львове. Следствие по Наливайко почему-то длилось почти год. Как считает известный украинский философ и историк Петр Кралюк, следователи пытались выявить связи подсудимого как с Рудольфом II Габсбургом, так и с Василием-Константином Острожским. 11 апреля 1597 года Семерия Наливайко в Варшаве казнили: тело четвертовали, а голову отрубили. Королевский секретарь и историк Йоахим Бельский, описывая казнь предводителя повстанцев, записал:"Була то особа красна, до того ж і воїн не останній".

Семерий (Северин) Наливайко. Картина неизвестного художника XIX века
Семерий (Северин) Наливайко. Картина неизвестного художника XIX века

Существует легенда, что Наливайко сожгли в медном быке. Но это дань романтизации эпохи Казатчины… Наша берегиня Лина Костенко в историческом романе в стихах "Маруся Чурай" писала:

Був молодий і гарний був на вроду,

І жив і вмер, як личить козаку.

За те, що він боровся за свободу,

Його спалили в мідному бику.

Восстание во главе с Семерием Наливайко завершилось поражением. Варшавское правительство выдержало удар. Но из-за отсутствия толерантности в национальном и религиозном вопросах, самомнения напыщенных магнатов и шляхты, давления католического клира на православных уже надвигалась национальная катастрофа. Ровно через два столетия Польско-Литовское государство, которое разобрали на куски соседи (Российская и Австрийская империи, а также Прусское королевство), исчезло с карты Европы.

Украина накапливала энергию мести. На ее территории вспыхивали в первые десятилетия XVII века грозные казацкие восстания. А уже в 1648 году, после "десятилетия покоя", развернулось восстание под предводительством Богдана Хмельницкого, постепенно переросшее в Национальную революцию. И она стала "первым гвоздем" в гроб Речи Посполитой.

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