Национальный герой, наемник или претендент на престол в Речи Посполитой? Наливайко и его неудавшееся восстание

"Наливайкова война" стала предвестником краха Польско-Литовского государства

Пантеон национальных героев Украины в значительной степени состоит из фигур, связанных с периодом, который называют Казатчина (Казаччина). 5 октября 1594 года на украинских землях Польского королевства началось восстание, которое в советской историографии называли исключительно "крестьянско-казацким". Его постоянно "привязывали" к борьбе против "польских панов" и экспансии католической церкви. Но это полуправда…

Для кого-то наш герой – жестокий и неразборчивый в средствах кондотьер, а для кого-то остается воплощением добродетелей украинского казачества и ревностным защитником православной веры. Типичным запорожским казаком его назвать сложно. Некоторые из беллетристов даже называют Семерия Наливайко сыном Гальшки Острожской, которую из-за ее трагической судьбы прозвали "черной княгиней", и ее любимого — князя Дмитрия Сангушко, убитого в Чехии в 1554 году. А значит – внуком Беаты Костелецкой – внебрачной дочери польского короля Сигизмунда I Старого. Возможно, Семерий был не просто княжеского рода, но даже королевского?! И мог быть одним из претендентов на корону в Речи Посполитой? Эти вопросы остаются открытыми ввиду отсутствия задокументированных свидетельств…

Участие в походах короля и императора

Родился наш герой (не Северин, как его называют, а Семерий или Семексий – именно так он подписывался) приблизительно в 1559 или 1560 году в городке Гусятин Тернопольской области в семье скорняка. Известный украинский историк Наталья Яковенко считает, что "род Наливайко-Бирковских принадлежал к бояр-слугам князей Острожских, а один из братьев Северина, Демьян, был даже настоятелем соборной замковой церкви в Остроге…" ("Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України").

Сведений о Наливайко до 1590 года мало. Получил хорошее образование (возможно, в коллегиуме в Остроге), участвовал в походах короля Речи Посполитой Стефана Батория против турок и татар. Во время восстания под предводительством Криштофа Косинского (1591—1593) в качестве сотника дворовой хоругви князей Острожских участвовал в кровавой битве под Пяткой, где казацкую армию разгромили. Низовики долго этого не прощали Наливайко…

В начале 1590-х Наливайко принимает участие как наемник императора Рудольфа II Габсбурга в боях с турками и валахами на территории Молдовы и Трансильвании. Дмитрий Яворницкий в "Истории запорожских казаков" писал, что его войско состояло из "людей разного народа, иногда беглых и преступников". Осенью 1594 года наливайковцы совершили еще один поход в Молдову, а уже в следующем году – и снова под флагом Габсбургов – в Молдову и северную Венгрию.

"Взятие крепости Измаил украинскими казаками во главе с Семерием Наливайко в 1595 году". Картина Петра Петровичева, до 1947 года

В дальнейшем отряды низовиков под руководством Григория Лободы, Матвея Шаулы и "охотники" Семерия Наливайко размещались на "лежах" — в имениях шляхты Брацлавщины и южной Волыни. Они требовали от шляхты так называемых станций (натуральных налогов) для содержания своих отрядов. Часто фураж и продовольствие у шляхтичей отбирали силой.

А уже в начале 1595 года восстание развернулось в полную силу. Страдали магнаты и шляхта, и в основном сторонники будущей унии с Римом (Брестская уния подписана в 1596 году). Среди них – луцкий староста Александр Семашко и луцкий владыка Кирилл Терлецкий.

Взятие Луцкого замка Семерием Наливайко". Художник Борис Карабулин, 1968 год

Они были врагами могущественного князя Василия-Константина Острожского, защищавшего права православных. "Очевидно, что эти нападения казаки совершали по заказу Острожского, чьи личные поместья они почти не затрагивали. Кое-что из награбленного во время нападений на поселке Семашко позже было опознано в Остроге среди вещей князя Острожского", — пишет украинский историк, профессор Гарварда Сергей Плохий в книге "Наливайкова віра: козацтво та релігія у ранньомодерній Україні".

Соглашение о казацкой автономии

Осенью 1595 года начинается большой рейд наливайковцев – через Волынь, Полесье, юго-восточную Беларусь. Там в городах Слуцк, Бобруйск и Могилев и многих городках наливайковцы получали контрибуции у состоятельных мещан и шляхты, опять же, в большинстве своем, сторонников унии.

В конце сентября 1595 года большой отряд во главе с Семерием Наливайко возвращается в Луцк. Там как раз проходили сеймик шляхты и ярмарка. Шляхта и мещане заплатили огромный выкуп. Василий-Константин Острожский был доволен, потому что имел в 1574 году немало проблем в борьбе за возвращение родительского наследия — как раз в Луцком суде … Похоже, что старый князь вел двойную игру: дворовая охрана князя наполовину состояла из отчаянных наливайковцев …

Князь Василий-Константин Острожский. Картина неизвестного художника XVII столетия. Музей истории Острожской академии

В январе 1596 года Наливайко вернулся на Волынь после очередного рейда в Беларусь, устроив в Степани (владениях князей Острожских) зимнюю квартиру. Наконец, после неудачной войны короля Сигизмунда III Ваза в Швеции (он пытался вернуть престол в Стокгольме), варшавское правительство решило вмешаться в ситуацию.

В январе 1596 года Семерий, пытаясь достичь мирового соглашения с королевской властью, пишет письмо королю, к которому добавляет Кондицию (Соглашение) об обустройстве казацкой автономной структуры в рамках Речи Посполитой. Он изложил и свой план примирения с королевской властью: просил выделить ему земли между Бугом и Днестром и расквартировать там двухтысячное войско (на содержании короля) для борьбы с турками и татарами.

Семерий надеялся стать настоящим князем-владыкой с широкими правами на достаточно обширной территории. Это уже был вызов государству…

Кровавый конец "Наливайковой войны"

Коронная армия во главе с полным гетманом Станиславом Жолкевским в феврале 1596 года отправилась на Волынь. К ней присоединились хоругви многих магнатов и князей – Заславские, Потоцкие, Вишневецкие, Радзивиллы, Ружинские… Однако Василий-Константин Острожский опять демонстративно не участвовал в подавлении восстания. К тому времени наливайковцы и запорожцы уже много месяцев контролировали почти треть украинских земель и значительную часть Белой Руси.

В Варшаве хорошо знали о непростых отношениях между сечевиками и наливайковцами. Так, королевский секретарь Рейнольд Гейденштейн писал: "Лобода руководил старыми чистой крови низовиками, а Наливайко подчинялись одни преступники и беглые". Наталья Яковенко пишет: "За этим утверждением должна была стоять доля правды, потому что такого человеческого материала, о котором говорит Гейденштейн, всегда хватало среди пестрого "украинского люда". С другой стороны, речь шла не о беглых селянах, которым сам казацкий вожак в уже упоминавшемся письме к королю предлагал "обрезать нос и уши, не допуская к (казацкому) войску". В отрядах Семерия было немало шляхтичей и мелких князей.

Карательная, хорошо вооруженная армия догнала у урочища Острый Камень отступавшее казацкое войско во главе с Семерием Наливайко и Матвеем Шаулой (Григорий Лобода в то время утратил булаву). Поляки бросились в атаку, но их встретили плотным огнем артиллерии и ружей. Наливайковцы и низовики организованно подошли к Днепру и переправились близ Триполья на Левобережье.

Они отступали на границу с Московским царством. Из более чем десяти тысяч повстанцев только три-четыре тысячи были способны принять бой. Женщины, дети и старики тормозили отступление. 26 мая 1596 года кавалерия гетмана Жолкевского оцепила повстанцев, построивших у реки Солоница (Лубенщина) укрепление из связанных цепями повозок, окружив их валом и рвом. Около двух недель они выдерживали атаки жолнеров и пехотинцев, а также обстрел из пушек.

Казацкий лагерь под Солоницей, 1596 год. Гравюра XVII века

Но недостаток продовольствия, отсутствие единства между реестровыми казаками, наливайковцами и "показаченными" селянами привели к трагической развязке. Полякам удалось окончательно посеять раздор между повстанцами. Ведя переговоры только с гетманом Лободой (снова вернувшим булаву после тяжелого ранения Шаулы), они разожгли новый конфликт, завершившийся уже привычной у запорожцев "черной радой". На ней Лободу казнили, имея доказательства его измены.

Новый гетман Криштоф Кремпский вместе с Семерием Наливайко продолжил оборону лагеря. Ситуация усугубилась, когда поляки, получив подкрепление и тяжелые пушки, несколько дней вели непрерывный обстрел. Утром 8 июня 1596 года казаки капитулировали; старшина реестровых казаков арестовала Наливайко и Шаулу, передав их полякам. Кремпскому с более чем тысячей всадников удалось с боем вырваться из окружения.

Поляки требовали возвращения всех беглых селян. Отказ выполнить эти условия и внезапное нападение на лагерь завершили дело. "Так их рубили немилосердно, что милю или больше труп лежал на трупе", — писал очевидец событий с польской стороны. "Наливайкова война" закончилась настоящей резней…

Как казнили Наливайко

Матвея Шаулу и других вожаков запорожцев казнили тем же летом во Львове. Следствие по Наливайко почему-то длилось почти год. Как считает известный украинский философ и историк Петр Кралюк, следователи пытались выявить связи подсудимого как с Рудольфом II Габсбургом, так и с Василием-Константином Острожским. 11 апреля 1597 года Семерия Наливайко в Варшаве казнили: тело четвертовали, а голову отрубили. Королевский секретарь и историк Йоахим Бельский, описывая казнь предводителя повстанцев, записал:"Була то особа красна, до того ж і воїн не останній".

Семерий (Северин) Наливайко. Картина неизвестного художника XIX века

Существует легенда, что Наливайко сожгли в медном быке. Но это дань романтизации эпохи Казатчины… Наша берегиня Лина Костенко в историческом романе в стихах "Маруся Чурай" писала:

Був молодий і гарний був на вроду,

І жив і вмер, як личить козаку.

За те, що він боровся за свободу,

Його спалили в мідному бику.

Восстание во главе с Семерием Наливайко завершилось поражением. Варшавское правительство выдержало удар. Но из-за отсутствия толерантности в национальном и религиозном вопросах, самомнения напыщенных магнатов и шляхты, давления католического клира на православных уже надвигалась национальная катастрофа. Ровно через два столетия Польско-Литовское государство, которое разобрали на куски соседи (Российская и Австрийская империи, а также Прусское королевство), исчезло с карты Европы.

Украина накапливала энергию мести. На ее территории вспыхивали в первые десятилетия XVII века грозные казацкие восстания. А уже в 1648 году, после "десятилетия покоя", развернулось восстание под предводительством Богдана Хмельницкого, постепенно переросшее в Национальную революцию. И она стала "первым гвоздем" в гроб Речи Посполитой.