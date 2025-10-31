Россия бьет по Украине ракетой, из-за которой Трамп вышел из ядерного договора. Что о ней известно

Первое использование РФ ракеты 9М729 против Украины зафиксировано в 2022 году

Россия бьет по Украине ракетой 9М729, из-за которой США вышли из ядерного договора в 2019 году (в первый срок президентства Дональда Трампа). Россияне использовали ее для ударов более 20 раз.

Что нужно знать:

Россия использует против Украины ракету 9М729, из-за которой США вышли из РСМД

Зафиксировано более 20 использований врагом этой ракеты, 5 октября она убила пять человек во Львовской области

9М729 — крылатая ракета, которая может быть носителем ядерной боеголовки

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и другого украинского чиновника. Впервые РФ использовала ракету 9М729 против Украины в 2022 году (зафиксировано два случая). С августа Россия осуществила 23 запуска этих ракет.

Одна из них 5 октября пролетела более 1200 км, прежде чем поразить цель — жилой дом в селе Лапаевка на Львовщине. Погибли пять человек. Журналисты Reuters просмотрели снимки обломков, где на фрагментах корпуса были отчетливо видны маркировка "9M729".

Последствия удара ракеты 9М729 по Лапаевке

Эта российская ракета стала причиной выхода США из РСМД

Из-за разработки Россией ракеты 9М729 в 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Тогда Вашингтон заявил, что ракета нарушает договор и может пролететь далеко за заявленные 500 км, хотя Россия это отрицала.

Ракета 9М729

По данным центра международных исследований в Вашингтоне, ракета имеет дальность полета 2500 км. Она может нести как ядерную, так и обычную боеголовку.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) был подписан в 1987 г. между США и СССР. Договор запрещал создание и размещение ракет дальностью от 500 до 5500 км. В 2019 году Вашингтон официально вышел из соглашения, обвинив Россию в нарушении обязательств из-за развертывания системы 9М729.

Ракета 9М729, презентация

Используя 9М729, Путин демонстрирует неуважение к США.

Сибига в письменном виде прокомментировал Reuters, что использование Россией запрещенных ракет средней дальности 9M729 против Украины в течение последних месяцев демонстрирует неуважение главы РФ Владимира Путина к Соединенным Штатам и дипломатическим усилиям Дональда Трампа для прекращения войны России против Украины. Он добавил, что усиление дальнобойной огневой мощи Киева поможет убедить Москву прекратить войну.

Российская ракета 9М729 — что о ней известно

Крылатая ракета средней дальности 9М729 (по классификации НАТО — SSC-8) может быть носителем ядерной или обычной боеголовки. Имеет радиус действия в 2500 км, по данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Как писал "Милитарный", считается, что разработка ракеты 9М729 началась в РФ в середине 2000-х годов. Первый испытательный пуск новой ракеты состоялся в 2008 году на полигоне Капустин Яр. В 2015 году сообщалось о планах в текущем (2015) году завершить государственные испытания новой ракеты 9М729 для ракетного комплекса "Искандер-М".

