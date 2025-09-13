Куда бежать, если в дом прилетела ракета: пошаговый гайд по получению денег за повреждение имущества

"Телеграф" объясняет процедуру получения государственной компенсации за жилье, поврежденное российскими ударами, и какие подводные камни есть здесь.

Каждую ночь украинцы засыпают с мыслью: а что если сегодня прилетит именно в мой дом? Эта ужасная реальность стала обыденностью для миллионов людей. Только за ночь на 10 сентября Россия нанесла удары по более чем 6 регионам Украины — дроны попали в окна квартир, домов, повредили разные здания. Но что делать, если ваша квартира или дом стали непригодными для жизни?

"Телеграф" рассказывает, как украинцам получить компенсацию за уничтоженное или поврежденное в результате российской агрессии жилье, какие документы нужны и на какие суммы можно рассчитывать.

Не все сразу: сколько платит государство за поврежденное или уничтоженное жилье

Украинцы перед разрушенным россиянами зданием в Киеве 28 августа 2025 года. Фото — Ян Доброносов, Телеграф.

С 2023 года в Украине работает национальный механизм предоставления компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье. Местные власти в разных регионах дополнительно внедряют собственные программы помощи пострадавшим. Тысячи граждан уже воспользовались этой возможностью.

Какие выплаты предусмотрены киевлянам

Киевляне, чье жилье пострадало от российских атак, могут рассчитывать на несколько видов материальной поддержки:

Единовременное пособие — 10 000 гривен. Предоставляется собственникам или совладельцам поврежденного жилья сразу после повреждения.

Предоставляется собственникам или совладельцам поврежденного жилья сразу после повреждения. Ежемесячная поддержка – 20 000 гривен. Выплачивается в течение 12 месяцев тем, кто вынужден временно покинуть свое жилье из-за повреждений.

Выплачивается в течение 12 месяцев тем, кто вынужден временно покинуть свое жилье из-за повреждений. Компенсация за отселение – 40 000 гривен. Единовременная выплата для тех, кого пришлось эвакуировать из опасного дома.

Государственные компенсации: до полумиллиона за квартиру

Повреждена квартира киевлян, 28 июля 2025 года. Фото — Ян Доброносов, Телеграф.

Чтобы узнать порядок компенсации за поврежденное имущество и в каких случаях вам могут отказать, "Телеграф" обратился к юристам.

"Главное, что нужно помнить, — это то, что компенсацию за повреждение можно получить только на территории, контролируемой Украиной, на оккупированных территориях доказать этот факт невозможно", — объясняет управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры" Игорь Чудовский.

Какие документы нужны?

заявление о компенсации (подается через "Дію" или в ЦНАП);

документы на право собственности (основной документ, удостоверяющий, что вы владелец здания или жилья). Это может быть договор купли-продажи, свидетельство о наследстве, выписка из государственного реестра недвижимого имущества;

акт повреждения имущества (составляется местными властями);

фото и видео повреждения; геолокация;

выписка из ЕРДР/справка из полиции, если имущество разрушено обстрелами или поджогами;

паспорт, идентификационный код, реквизиты вашего банка и счета.

В каждом случае попадания мин, шахедов или снарядов следует вносить информацию в Единый государственный реестр досудебных расследований.

Государство выплачивает компенсации за поврежденные квартиры, дома, дачи. За имущество внутри (бытовая техника, например) труднее добиться выплаты, но возможно. Надо будет доказывать, что были ценности в доме. В случае повреждения земельных участков компенсации нет, разве что вам могут восстановить документы и права на землю, если они были повреждены, объясняет юрист.

"Максимальная сумма компенсации за квартиру или дом — до 500 тысяч гривен, но это за повреждение, — говорит юрист, — Если жилье полностью разрушено, предусмотрено новое жилье или сертификат на покупку". За поврежденное жилье деньги на ремонт выдаются в зависимости от акта обследования — эксперты рассчитывают нанесенный ущерб.

Что нужно сделать в первую очередь после повреждения жилья

Поскольку в случае повреждений жилья есть определенная бюрократическая процедура, эксперт советует пострадавшим не откладывать, а подать заявление сразу, а уже собирать необходимые документы. Обязательно наделать больше фото и видео разрушений, а также после ремонта, привлекать соседей и всех, кто подпадает под статус свидетеля.

Утраченные документы можно восстановить через нотариуса, это не проблема, Игорь Чудовский.

Советы для тех, у кого пострадало жилье в результате обстрела, во дворе одной из киевских многоэтажек.

На объявлении, приклеенном к дереву во дворе одной из многоэтажек столицы, можно увидеть выписанные ориентировочные суммы, которые можно получить за поврежденные окна, двери и т.д. Указано:

окно — 5200 грн за м²;

дверь — 10 000 грн;

входная дверь — 14 000.

Юрист Игорь Чудовский объясняет, что имеется в виду помощь от города, а не от государства. "Они могут устанавливать свои коэффициенты, решения принимаются местными властями, и компенсация предоставляется. А там, где ответственность на себя берет государство, сумма выплат регулируется Кабмином. То есть эти суммы могут меняться. А если вы не согласны с установленной суммой компенсации, можете обосновать в суде", — говорит Чудовский.

Ранее "Телеграф" также сообщал, можно ли возместить стоимость пострадавшего в результате войны авто. Полнуй компенсации невозможно добиться.