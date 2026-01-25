Хватит на семь часов: как выбрать идеальную зарядную станцию для работы из дома

За агрегат в необходимой мощностью придется заплатить от 20 тысяч гривен

После масштабных ракетных атак России по Украине фиксируются перебои с электроснабжением, а в отдельных регионах ситуация остается особенно сложной. В таких условиях многие сталкиваются с трудностями не только в быту, но и при выполнении рабочих задач.

"Телеграф" поможет выбрать зарядную станцию, способную обеспечить питание для двух ноутбуков и нескольких смартфонов, чтобы отсутствие электроэнергии не срывало рабочий процесс.

Стоит учитывать, что плановые отключения электричества обычно длятся до семи часов и происходят в рамках утверждённых графиков. В то же время аварийные обесточивания не имеют фиксированной продолжительности и могут затянуться на неопределённое время.

При расчётах энергопотребления используются усреднённые значения. Для удалённой работы дома чаще всего задействуют базовый набор техники: два ноутбука (до 4 часов работы), Wi-Fi-роутер (около 4 часов), два смартфона и несколько источников освещения.

При таком режиме суммарное потребление электроэнергии составляет примерно 542 Вт·ч. Соответственно, минимальные характеристики зарядной станции должны быть следующими:

С такими показателями на рынке представлено сразу несколько моделей, которые отличаются брендом и ценовым сегментом. Стоимость подходящих зарядных станций начинается примерно от 20 тысяч гривен, а выглядят они таким образом:

Зарядная станция Bluetti PowerOak EB70

Зарядная станция ANKER SOLIX C800X

Зарядная станция Fossibot F2400 NEW

Напомним, в домашних условиях существует ряд электроприборов, использование которых можно сократить. Энергетики регулярно призывают украинцев экономить электроэнергию.

