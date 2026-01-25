Укр

Хватит на семь часов: как выбрать идеальную зарядную станцию для работы из дома

Мария Назарова
Читати українською
После масштабных ракетных атак России по Украине фиксируются перебои с электроснабжением, а в отдельных регионах ситуация остается особенно сложной. В таких условиях многие сталкиваются с трудностями не только в быту, но и при выполнении рабочих задач.

"Телеграф" поможет выбрать зарядную станцию, способную обеспечить питание для двух ноутбуков и нескольких смартфонов, чтобы отсутствие электроэнергии не срывало рабочий процесс.

Стоит учитывать, что плановые отключения электричества обычно длятся до семи часов и происходят в рамках утверждённых графиков. В то же время аварийные обесточивания не имеют фиксированной продолжительности и могут затянуться на неопределённое время.

При расчётах энергопотребления используются усреднённые значения. Для удалённой работы дома чаще всего задействуют базовый набор техники: два ноутбука (до 4 часов работы), Wi-Fi-роутер (около 4 часов), два смартфона и несколько источников освещения.

При таком режиме суммарное потребление электроэнергии составляет примерно 542 Вт·ч. Соответственно, минимальные характеристики зарядной станции должны быть следующими:

С такими показателями на рынке представлено сразу несколько моделей, которые отличаются брендом и ценовым сегментом. Стоимость подходящих зарядных станций начинается примерно от 20 тысяч гривен, а выглядят они таким образом:

Зарядная станция Bluetti PowerOak EB70
Зарядная станция Bluetti PowerOak EB70
Зарядная станция ANKER SOLIX C800X
Зарядная станция ANKER SOLIX C800X
Зарядная станция Fossibot F2400 NEW
Зарядная станция Fossibot F2400 NEW

Напомним, в домашних условиях существует ряд электроприборов, использование которых можно сократить. Энергетики регулярно призывают украинцев экономить электроэнергию.

Ранее "Телеграф" также публиковал обзор зарядных станций, в котором был представлен топ-10 самых востребованных моделей.

