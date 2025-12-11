Погорит техника и не только: харьковчанам дали два важных совета при отключении света

Энергетики объяснили, как действовать безопасно

Выключился свет – выключи технику, иначе придется покупать новую. Энергетики дали харьковчанам два ключевых совета, которые спасут бытовые приборы от смерти после очередного отключения электричества.

Что нужно знать:

Выключайте технику из розеток заранее

Одновременное включение приборов создает скачок напряжения

Реле напряжения спасет дорогую технику

Как правильно действовать после возобновления питания и какие правила помогут избежать лишних потерь, рассказали в Харьковоблэнерго.

Когда свет возвращается после отключения, тысячи людей одновременно включают отопители, бойлеры, электроплиты и другие мощные приборы. Это создает огромную нагрузку на сеть. Напряжение начинает прыгать, и именно эти прыжки убивают чувствительную электронику.

Резкое одновременное включение тысяч энергоемких приборов создает значительный скачок напряжения, что, к сожалению, может привести к очередному аварийному отключению и повреждению чувствительной электроники, говорят в "Харьковоблэнерго".

Холодильники, стиральные машины, посудомойки, телевизоры – вся эта техника может не пережить перенапряжение. Ремонт обойдется в тысячи гривен, а иногда прибор придется выбросить совсем.

Специалисты рекомендуют выключать из розеток все мощные устройства заранее, чтобы они не стартовали автоматически. Когда электричество вернулось, следует подождать 15–20 минут, чтобы напряжение стабилизировалось. Сначала можно включить освещение и поставить на зарядку телефон, а другие устройства подключать постепенно. Если свет мигает или напряжение нестабильно, технику включать не рекомендуют.

Прыжки напряжения в сети

Как защитить технику

Чтобы снизить риски, энергетики советуют установить реле напряжения или устройства защитного отключения. Такие решения помогают обезопасить холодильники, стиральные и посудомоечные машины, телевизоры и другую технику.

Если в доме есть резервное питание, например аккумуляторы или инверторы, нужно вовремя переключать их из активного в пассивный режим, если это не делается автоматически.

В "Харьковоблэнерго" напоминают о важности соблюдения простых правил электробезопасности и осторожности во время отключений и последующих включений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, когда украинцы ощутят реальное улучшение с отключениями. Самая сложная ситуация была в воскресенье и понедельник, 7 и 8 декабря.