Рейтинг зарядных станций: топ-10 самых популярных моделей

Станцию следует выбирать, исходя из ваших потребностей

Из-за постоянных отключений света в Украине многие задумались о приобретении зарядной станции. Данное устройство позволяет использовать бытовые приборы и заряжать другие гаджеты даже при отсутствии электроснабжения.

"Телеграф" разбирался, какие зарядные станции пользуются в Украине наибольшим спросом. На популярность той или иной модели влияют несколько факторов.

Экономный вариант

Не секрет, что зарядная станция недешевое устройство. Поэтому обычно наибольшим спросом пользуются компактные зарядные станции. Они имеют номинальную мощность от 200 до 600 Вт, а их емкость составляет не более 200 Вт·ч. Стоят такие станции около 10 тысяч гривен.

К этому сегменту относятся следующие станции:

Anker 521;

Jackery Explorer 240;

Bluetti EB3A;

EcoFlow River mini.

Bluetti EB3A

С помощью этих устройств можно зарядить планшет, ноутбук, смартфон и другие мобильные устройства. Также их будет достаточно, чтобы на несколько часов включить свет в квартире. Однако заживить другую бытовую технику с ними не получится. Заряда таких будет хватать на 1-2 дня в экономном режиме.

Средний диапазон

Модели, представленные в этой категории, стоят 15-20 тысяч гривен. Они имеют номинальную мощность 500–700 Вт. Однако их емкость составляет более 500 Вт·ч. К этому ценовому диапазону относятся следующие станции:

Jackery Explorer 500;

Bluetti EB55;

Ecoflow River 2 Max.

Ecoflow River 2 Max

Эти станции позволят включить свет в квартире, включить телевизор, а также даже заживить какой-нибудь из экономичных кухонных приборов. Такими станциями можно будет пользоваться уже 2-3 дня в экорежиме.

Максимальный комфорт

За такие станции уже придется заплатить от 40 до 60 тысяч гривен. Номинальная мощность этих моделей колеблется от 1000 до 1800 Вт, а у некоторых моделей даже невероятные 3000 Вт. А их емкость составляет 1000-1200 Вт·ч. К этому сегменту можно отнести:

Anker 757;

EcoFLow Delta 2;

Jackery Explorer 1000 Pro.

Anker 757

Эти станции позволят постоянно иметь свет, подключить холодильник и другие бытовые приборы. В некоторых случаях можно будет заживить даже стиральную машину.

Ранее "Телеграф" писал о том, какую зарядную станцию выбрать для работы на дому.