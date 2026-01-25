Вистачить на сім годин: як вибрати ідеальну зарядну станцію для роботи з дому

За агрегат необхідною потужністю доведеться заплатити від 20 тисяч гривень

Після масштабних ракетних атак Росії в Україні фіксуються перебої з електропостачанням, а в окремих регіонах ситуація залишається особливо складною. У таких умовах багато хто стикається з труднощами не тільки в побуті, але і при виконанні робочих завдань.

"Телеграф" допоможе вибрати зарядну станцію, здатну забезпечити живлення для двох ноутбуків та кількох смартфонів, щоб відсутність електроенергії не зривала робочого процесу.

Варто враховувати, що планові відключення електрики зазвичай тривають до семи годин і відбуваються в рамках затверджених графіків. Водночас аварійні знеструмлення не мають фіксованої тривалості і можуть затягнутися на невизначений час.

При розрахунках енергоспоживання використовуються усереднені значення. Для віддаленої роботи вдома найчастіше задіюють базовий набір техніки: два ноутбуки (до 4 годин роботи), Wi-Fi-роутер (близько 4 годин), два смартфони та кілька джерел освітлення.

У такому режимі сумарне споживання електроенергії становить приблизно 542 Вт·ч. Відповідно, мінімальні характеристики зарядної станції мають бути такими:

З такими показниками на ринку представлено одразу кілька моделей, що відрізняються брендом та ціновим сегментом. Вартість підходящих зарядних станцій починається приблизно від 20 тисяч гривень, а виглядають вони таким чином:

Зарядна станція Bluetti PowerOak EB70

Зарядна станція ANKER SOLIX C800X

Зарядна станція Fossibot F2400 NEW

Нагадаємо, в домашніх умовах існує низка електроприладів, використання яких можна скоротити. Енергетики регулярно закликають українців заощаджувати електроенергію.

Раніше "Телеграф" також публікував огляд зарядних станцій, в якому був представлений топ-10 найпопулярніших моделей.