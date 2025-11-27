На стенках холодильника появляется лёд: как быстро и просто решить проблему

Из-за наледи техника начинает работать значительно хуже

Если на стенках вашего холодильника вы заметили слой льда на стенках — это плохой знак. Намерзания могут снизить эффективность охлаждения и даже увеличить потребление электроэнергии. Есть несколько простых, но действенных лайфхаков от этого.

Что нужно знать:

Даже незначительные перепады температуры ускоряют появление ледяной корки

Специалисты советуют протирать внутренние стенки холодильника раствором глицерина или оливкового масла

Не следует полностью выключать холодильник для "глубокой разморозки"

Важно понимать, что образование инея почти всегда связано с нарушением работы отдельных элементов или неправильным использованием техники. Ни в коем случае не стоит игнорировать появление намерзания на стенках, иначе такая неприятность может привести к более серьёзным поломкам. В этом материале "Телеграф" рассказывает о том, как этого избежать.

Причины появления льда:

частое открывание холодильника;

хранение горячих блюд или жидкостей;

забито дренажное отверстие, через которое не стекает влага.

Как избежать намерзания льда

Специалисты по ремонту холодильников, как пишет ТСН, советуют придерживаться следующих правил:

Очистите дренаж. Для очистки отверстия в задней стенке холодильника необходимо использовать пластиковую палочку или мягкую проволоку. Если он забит, вода не сможет стекать и превращаться в лед.

Для очистки отверстия в задней стенке холодильника необходимо использовать пластиковую палочку или мягкую проволоку. Если он забит, вода не сможет стекать и превращаться в лед. Проверьте уплотнитель. Следует проверить, не утратила ли эластичность резиновая прокладка на дверце. Ведь если это так, то холод выходит наружу, а теплый воздух попадает внутрь. Это главная причина намерзания. Для того чтобы продлить срок службы, специалисты советуют смазывать уплотнитель вазелином или силиконовой смазкой.

Следует проверить, не утратила ли эластичность резиновая прокладка на дверце. Ведь если это так, то холод выходит наружу, а теплый воздух попадает внутрь. Это главная причина намерзания. Для того чтобы продлить срок службы, специалисты советуют смазывать уплотнитель вазелином или силиконовой смазкой. Следите за температурой. В холодильной камере оптимальная температура — +3…+5°C, в морозильной — около -18°C. Если температура будет ниже, компрессор в свою очередь будет работать непрерывно и на стенах появляется иней.

В холодильной камере оптимальная температура — +3…+5°C, в морозильной — около -18°C. Если температура будет ниже, компрессор в свою очередь будет работать непрерывно и на стенах появляется иней. Не оставляйте еду без крышки. Дело в том, что влага из продуктов испаряется и оседает в виде льда. Блюда лучше хранить в контейнерах или заворачивать в пленку.

Полезный лайфхак

Опытные мастера советуют использовать простой, но эффективный лайфхак, чтобы больше не сталкиваться с намерзанием льда в холодильнике. Так, сразу после очистки холодильника необходимо протереть его внутренние стенки раствором глицерина или оливкового масла. Таким образом, тонкая защитная пленка не даст влаге оседать и замерзать.

Важно добавить, что такой метод безопасен и не повлияет на запах продуктов. Есть только большой плюс — этот лайфхак продлит срок службы холодильника.

Также мастера отмечают, что не следует полностью выключать холодильник для "глубокой разморозки", если лед только появился. Лучшим вариантом будет протереть стенки теплой водой с содой или лимонным соком. Это поможет не только избавиться от инея, но и убрать лишний запах.

Что нужно делать для профилактики

Хотя бы один раз в неделю следует просто протереть внутренние стенки холодильника сухой салфеткой. Даже если наледи нет, салфеткой удалится весь конденсат, который обычно становится льдом.

Не стоит забивать холодильник до отказа. Если продукты вплотную стоят к задней стенке, холод распределяется неравномерно — на стенку больше оседает влага.

Не стоит забивать холодильник продуктами вплотную. Фото: Piхabay

Раз в месяц нужно проводить проверку уплотнителя. Приложите лист бумаги к резинке дверцы и закрой дверь. Если лист вытаскивается легко, уплотнитель плохо прилегает и пропускает теплый воздух.

Не нужно ставить холодильник вплотную к стене. Минимальный отступ — 5–7 см. Так компрессор эффективнее отводит тепло, а неправильная работа холодильника часто приводит к намерзанию льда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как удержать температуру в холодильнике на время отключений света.