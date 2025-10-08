Экономия может быть очень заметной. Как и на каких приборах можно сберечь электроэнергию

Простые способы сэкономить электроэнергию: что стоит изменить уже сейчас

Россия активизировала удары по энергетическим объектам Украины. Энергетики призывают экономить электричество – как это сделать максимально эффективно.

"Телеграф" рассказывает, какие бытовые приборы потребляют больше всего энергии. Есть способы снизить этот показатель.

Что нужно знать:

Из-за ударов РФ по энергетике, украинцев просят бережливо потреблять электричество

Есть возможность сократить использование электроэнергии в быту

Размораживание продуктов в холодильнике и использование остаточного тепла плиты помогают сэкономить до 10-15% затрат

Как эффективно экономить электричество

Отключение приборов из режима ожидания. Мы не привыкли извлекать шнур из розетки каждый раз, поэтому многие электроприборы продолжают потреблять энергию даже в выключенном состоянии. В результате телевизоры, зарядные устройства, микроволновки могут тратить до 10% всей потребленной электроэнергии в доме в период, когда они даже не используются. Чтобы этого не происходило, стоит использовать удлинители с выключателем или просто каждый раз отключать устройства из розетки.

Удлинитель с выключателем

Рациональное использование бытовой техники. Есть смысл пересмотреть свои привычки – не включать стиралку ради одних джинсов, а загружать ее полностью. То же самое касается и посудомоечной машины.

Утепление дома. Утепление квартиры или дома значительно снижает количество электроэнергии, необходимой для обогрева. Следует следить, чтобы не было утечки тепла также через окна и двери.

Утепление дома помогает экономить

Какие приборы потребляют больше всего электричества

Самый большой пожиратель энергии – кондиционер. Хотя массово их используют летом, с наступлением холодов они могут включаться на подогрев помещения. Нужно выбирать энергоэффективные модели и не включать кондиционеры без необходимости.

Следующими идут водонагреватели и бойлеры. Чтобы снизить потребление энергии этими приборами, специалисты рекомендуют изолировать бак водонагревателя, что сократить потери тепла.

Третье место за энергопотреблением занимают круглосуточно работающие приборы — холодильники и морозильные камеры. Лучше сразу выбирать энергоэффективные модели, а также своевременно удалять намерзший лед.

Также значительную часть электроэнергии потребляют плиты и духовые шкафы. В этом случае также следует выбирать энергоэффективные модели. Сократить время на приготовление пищи помогает мультиварка, что готовит под давлением.

Стиральная машина также использует немало киловатт. Чтобы снизить этот показатель, стирать нужно только при полной загрузке барабана. Также по возможности выбирать более низкую температуру стирки. Кроме того, можно установить более низкую степень отжима.

Два небанальных лайфхака для экономии электроэнергии

Размораживайте продукты в холодильнике. Когда вы достаете что-то из морозилки для размораживания, кладите в основную камеру холодильника. Размораживаясь, продукт будет снижать температуру в холодильнике. Благодаря этому компрессор будет работать меньше, чтобы поддерживать нужную температуру.

Не пренебрегайте остаточным теплом. Выключайте электроплиту или духовой шкаф за 5-10 минут до готовности блюда. Еда дойдет до готовности за счет остаточного тепла. Это особенно актуально для супов, каш, запеканок и выпечки. Такой трюк может снизить затраты на приготовление пищи на 10-15%.

