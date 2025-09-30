Путин своими руками привел партию Санду к победе и открыл для Молдовы дверь в Европу

Кризис в Приднестровье накануне выборов разочаровал симпатиков России и мобилизовал сторонников Европы

Неожиданно убедительная победа партии президента Марии Санду "Действие и солидарность" на парламентских выборах в Молдове 28 сентября разрушила прогнозы о ее слабых позициях. На фоне кризиса, спровоцированного Кремлем в Приднестровье, симпатики русского мира оказались деморализованными, тогда как сторонники европейского выбора мобилизовались.

"Телеграф" объясняет, почему успех PAS стал неожиданным даже для местных экспертов и как ситуация с выборами президента в 2024 году едва не пошатнула политические позиции Санды.

Неожиданно убедительная победа партии Санду

Многие аналитики, накануне голосования в Молдове 28 сентября, прогнозировали проблемы для проевропейской партии президента Марии Санду "Действие и солидарность" (PAS).

Для таких пессимистических вводов были все основания. Выборы президента в осенью 2024 года Санду выиграла с большим трудом только за счет голосов диаспоры. В самой Молдове выборы выиграл конкурент Санду – Александр Стояногло. Он набрал внутри страны 51,19% голосов.

Александр Стояногло, оппонент Майи Санду на президентских выборах в 2024 году

Главный спонсор молдавской оппозиции – Москва, надеялась, что пророссийские партии соберут богатый урожай голосов избирателей, озабоченных ростом цен, бедностью и замедлением экономики. Для разжигания протестных настроений в Молдове и формирования электоральной базы оппозиции, кремль традиционно, как и на выборах в Украине, использовала свое основное оружие – энергетическую блокаду. 3 января 2025 года Россия остановила поставки газа в Молдову, а крупнейшая ГРЭС, расположенная в ПМР, прекратила продавать дешевую электрику на правый берег Днестра. В этой ситуации Кишинёв вынужден был поднять тарифы на электроэнергию (в среднем на 70% — ред.) и на отопление для населения.

Кроме того, в ходе избирательной кампании новому куратору молдавского направления в Кремле, замглавы администрации президента России Сергею Кириенко, удалось сплотить практически всех противников Санду. Коммунисты Воронина, социалисты Додона, гагаузкие сепаратисты и популисты Шора создали единый левый Патриотический избирательный блок (Blocul Electoral Patriotic BEP). А с правого фланга голоса у партии президента должны были откусывать партия "Демократия дома" во главе с единомышленником румынских ультраправых Василие Костюком и блок "Алтернатива" во главе с мэром Кишинева Ионом Чебану и бывшим конкурентом Санду на президентских выборах Александрам Стояногло.

Лидеры "Патриотического избирательного блока" на встрече с избирателями в Молдове

Симпатики России на выборах проголосовали ногами – они не пришли на выборы

Результат парламентских выборов 28 сентября 2025 года ошеломил кремлевских политтехнологов. За PAS проголосовали 50,2% избирателей, что позволит партии получить в 101 местном парламенте 55 мандата и самостоятельно сформировать монобольшинство. Причем партия Санду получила уверенное большинство как внутри Молдовы, так и на зарубежных участках.

Результаты парламентских выборов в Молдове

Стало очевидно, что страна сделала окончательный выбор в пользу европейского будущего и разрыва с Москвой.

Низкая явка в районах с преобладанием сторонников пророссийского Патриотического блока сыграла решающую роль в поражении этой партии. Внимательные наблюдатели сразу после закрытия избирательных участков заметили эту особенность и предвещали сюрприз. Явка на выборах 2025 года была традиционной 52,21%. А вот в столице страны – проевропейском Кишинёве, явка оказалась рекордной — 54.72%.

Необычно высокая явка была зафиксирована и в других наиболее густонаселенных и районах страны, лояльно настроенных к президенту Марии Санду. Так, например, в Криулянском районе за партию Санду проголосовали почти 62% при явке 51%. А в пятом по численности Яловенском районе, ПАС набрала почти 66% голосов, при явке 49,1%. О высокой мобилизации сторонников Санду свидетельствует тот факт, что даже в Приднестровье за ПАС отдали голоса 30% избирателей.

В то же время в районах, которые традиционно голосовали за коммунистов и социалистов и которые оппозиция считала своей электоральной базой, явка была неожиданно низкой. Например, в Бричанском районе на севере страны за пророссийский Патриотический блок проголосовали 48% избирателей. Но явка в этом районе была только 39,8%. В Окнинском районе за Патриотический блок отдали голоса 52% избирателей при явке 46%. Такая картина электоральной активности свидетельствовала — оппозиции не удалось мобилизовать свой электорат.

Молдаване жестоко отомстили Путину за свои зимние страдания

Если житель Молдовы, получив платежку за электроэнергию будет материть Путина, тогда проевропейские силы в Молдове выиграют. А если человек будет обижен на действующую власть – тогда власть проиграет, — объяснял Телеграфу в январе 2025 года влияние энергокризиса на результаты парламентских выборов молдавский политик, экс-советник президента Молдовы Сергей Тофилат.

Сергей Тофилат, экссоветник президента Молдовы

В ходе предвыборной компании молдавским властям удалось объяснить гражданам причины энергокризиса: Россия в угоду своим интересам "кинет" своих сторонников, в том числе, и на деньги. Впрочем, для доказывания этой истины Кишиневу не пришлось прилагать особых усилий. Молдоване все видели своими глазами. Энергокризис больней ударил по экономике непризнанной ПМР, а возросшие расходы на войну не позволили России субсидировать, как прежде, сепаратистский анклав. Доходы пророссийских граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра, и без того мизерные, в 2025 году еще больше сократились, а выплаты зарплат бюджетникам и пособия пенсионерам стали задерживать.

"Наши предприятия в режиме чрезвычайного экономического положения испытывают определенные трудности в экономической деятельности, падают объемы производства, ряд предприятий, в том числе и достаточно крупных, сегодня приостановил свою деятельность. Соответственно падают налоговые поступления в бюджет. Потому бюджет сегодня ощущает серьезные трудности по части финансирования по всем направлениям", — жаловалась весной 2025 года администрация непризнанного Приднестровья.

Этот провал продемонстрировал избирателям на правом берегу Днестра – Россия не надежный, дряхлеющий партнер и денег от нее не получишь. На этом фоне месседжи Патриотического блока о дешевом газе и братской помощи из России не стимулировали их сторонников прерывать личные дела и идти на избирательный участок.

Мобилизующий страх русского образа жизни

В свою очередь, газовый кризис, спровоцированный Москвой, вынудил Кишинев серьезно пересмотреть отношение к энергетике страны. В 2025 году Молдова полностью разорвала многолетнюю топливную зависимость от России. Теперь газ и электроэнергию страна покупает на европейских рынках. Параллельно интенсивно развивает зеленую энергетику. Рост мощностей ВИЭ позволяло Кишиневу в 2025 году 36% общего потребления электроэнергии покрывать за счёт местных возобновляемых источников.

Одновременно с модернизацией энергетики, в 2025 году правительство Молдовы, в том числе за счет денег ЕС, начало активно финансировать инфраструктурные проекты в регионах, а также субсидировать пенсионеров. Кишинев напрямую выделял ресурсы местным органам власти для реализации различных проектов. "Была преодолена финансовая предвзятость, когда деньги из центра распределялись по партийному признаку. И примары (главы местных органов власти – ред.) очень активно были заняты строительством, ремонтом везде", — рассказал бывший министр труда и социальной защиты Молдовы Марчел Спатарь.

Марчел Спатар, министр труда и социальной защиты

Этот успех правительства Молдовы продемонстрировал избирателям – ЕС надежный и щедрый партнер, а курс в Европу – правильный выбор.

"Граждане сделали достаточно четкий выбор: они, в подавляющем большинстве, хотят вступить в Европейский союз, они видят в нём вектор развития. […]. Избиратели и на этот раз действовали рационально, руководствуясь принципами теории полезного голосования. По сути, они отдали парламентское большинство одной партии — PAS, в ущерб другим правым силам, лишь для того, чтобы нейтрализовать угрозу пророссийских сил, способных свергнуть правительство и изменить курс страны на ближайшие четыре года", — пояснил мотивы мобилизации сторонников Санду эксперт по безопасности WatchDog Павел Хоря.

Иными словами, прийти на избирательный участок проевропейских молдован толкал страх оказаться в условиях существования "граждан" Приднестровской Молдавской Республики".

Напомним, ранее Телеграф писал, что политолог и эксперт по стратегическим коммуникациям Максим Гардус проанализировал итоги парламентских выборов в Молдове и объяснил их влияние на саму страну, ситуацию в регионе и для Украины.